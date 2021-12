Quinto posto nella finale mondiale in vasca corta per Elena Di Liddo

Ennesima conferma nel gotha del nuoto mondiale per Elena Di Liddo che ai mondiali in vasca corta di Abu Dhabi ottiene due risultati di enorme prestigio nella giornata odierna.

Le biscegliese tesserata per Carabinieri e CC Aniene, allenata da Raffaele Girardi e bronzo con la 4×50 mista mixed (leggi qui), giunge quinta nella finale dei 100 farfalla con il tempo di 56”34. Il titolo è della canadese e campionessa olimpica e mondiale Margaret Macneil (55”04), seconda la svedese Louise Hansson (55”10). Il bronzo, con il record del mondo junior, è della statunitense Claire Curzan (55”39).

“Sapevo che il podio era ben distante per la mia attuale condizione – racconta. Questi mondiali arrivano al termine di un 2021 molto impegnativo. Adesso un po’ di riposo ci vuole, per ricaricare le pile e ripartire con entusiasmo”.

Nella stessa giornata per la Di Liddo sesto posto con record italiano con la 4×100 mista femminile nella finale che chiude la rassegna iridata negli Emirati Arabi. Silvia Scalia (57”56), Martina Carraro (1’04”98), Elena Di Liddo (55”93) e Silvia Di Pietro (52”56) nuotano in 3’51”03 e ritoccano il 3’51”38 del 2018. L’oro con il record europeo è della Svezia (3’46”20), l’argento del Canada (3’47”36) e il bronzo della Cina in 3’47”41.

Photo Giorgio Perottino / Deepbluemedia

100 farfalla fem FINALE

RI 56”06 di Elena Di Liddo del 15/12/2018 a Hangzhou

1. Margaret MacNeil (Can) 55”04

2. Louise Hansson (Swe) 55”10

3. Claire Curzan (Usa) 55”39 WJ

5. Elena Di Liddo 56”34

4×100 mista fem FINALE

1. Svezia 3’46”20 ER

2. Canada 3’47”36

3. Cina 3’47”41

6. Italia 3’51”03 RI (prec. 3’51″38 di Margherita Panziera, Martina Carraro, Silvia Scalia, Federica Pellegrini del 16/12/2018 ad Hangzhou)

Silvia Scalia 57”56, Martina Carraro 1’04”98, Elena Di Liddo 55”93, Silvia Di Pietro 52”56