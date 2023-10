Quinta giornata ricca di insidie per Bisceglie ed Unione Calcio

Quinto appuntamento del campionato di Eccellenza ricco di insidie per Bisceglie ed Unione Calcio Bisceglie, impegnate domenica pomeriggio alle ore 15.30 rispettivamente contro Virtus Mola e Polimnia.

Scendono in campo al “Ventura” i nerazzurri di mister Di Meo, desiderosi di riscattare il pareggio maturato sul campo del Borgorosso Molfetta per non perdere ulteriore terreno dalle zone nobili della classifica. L’avversario di turno, tuttavia, non è dei più semplici e occorrerà mantenere la concentrazione per l’arco di tutti i novanta minuti di partita onde evitare spiacevoli sorprese. A Bisceglie, infatti, arriva una Virtus Mola decisamente in forma reduce da due risultati utili consecutivi e, soprattutto, dal prezioso successo nel derby con il Polimnia di domenica scorsa che ha consentito ai baresi di agganciare i nerazzurri a quota 7 in classifica. Gli ospiti hanno certamente nell’ex Unione Calcio Gennaro Manzari l’elemento di maggior esperienza e tecnica in rosa ma possono vantare un parco giocatori decisamente interessante per la categoria che annovera, tra gli altri, gli ex nerazzurri Massarelli e Sisto. Sul fronte nerazzurro, invece, potrebbe arrivare la convocazione anche per l’ultimo arrivato, l’esterno classe 2005 Alessandro Gusmai ufficializzato dalla società in settimana. La sfida tra Bisceglie e Virtus Mola sarà diretta da Giulio Quarta di Lecce coadiuvato dagli assistenti Ruggiero Doronzo e Francesco Dimonte della sezione di Barletta.

Trasferta ostica, invece, per i ragazzi di mister Monopoli impegnati sul campo del Polimnia in una sfida tra due squadre che hanno certamente iniziato nel migliore dei modi la stagione. I padroni di casa infatti, ad eccezione dello stop subito domenica scorsa a Mola, hanno fin qui raccolto 9 punti portando a casa il bottino pieno nelle prime tre giornate contro San Marco, Molfetta Sportiva e San Severo. Un punto in più per l’Unione Calcio, ancora imbattuta e seconda in classifica in solitaria alle spalle della capolista Molfetta e convinta di poter proseguire la propria striscia positiva anche dopo questa difficile sfida contro la squadra che detiene il miglior attacco e la miglior difesa del torneo. Il Polimnia, infatti, ha fin qui messo a segno 13 reti a fronte di soli due gol subiti. Da tenere assolutamente d’occhio nelle fila dei baresi è il tandem offensivo composto dal giovanissimo D’Amico e dal classe 1997 Roncone autori di ben quattro marcature ciascuno nelle prime quattro giornate. Un altro fattore importante per le due squadre è rappresentato dalla fatica di dover disputare la terza sfida in appena sette giorni infatti sia il Polimnia sia l’Unione hanno affrontato le rispettive gare di andata del secondo turno della Coppa Italia di categoria nella giornata di giovedì cogliendo due pareggi rispettivamente contro Arboris Belli e Nuova Spinazzola. L’incontro tra Polimnia e Unione Calcio sarà diretto da Francesco Albione di Lecce coadiuvato dagli assistenti Cosimo De Stena e Giovanni Sparapano di Molfetta. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)