Quattro rinnovi caratterizzano il fine settimana dell’Unione Calcio Bisceglie

Pone fondamenta solide la dirigenza dell’Unione Calcio Bisceglie nella costruzione della rosa che sarà a disposizione del tecnico Angelo Monopoli. Il tecnico azzurro potrà contare per il reparto difensivo su quattro calciatori che conoscono bene l’ambiente Unione come Roberto Farinola, Angelo Gabriele Monopoli, Giuseppe Cirulli e Francesco Dell’Olio.

Per il classe 2001 Roberto Farinola, una conferma che sa di nuova avventura. Infatti il duttile esterno mancino nella passata stagione ha potuto disputare un solo match (nella vittoria esterna a San Severo) con la maglia azzurra prima di un lungo infortunio che ne ha precluso l’apporto stagionale. Per lui, formatosi anche nel nostro settore giovanile, esperienze blasonate in D con Francavilla in Sinni, Arzignano, Afragolese, Bisceglie, Team Altamura e Fasano.

Continua a far parte del team di Via Cavour anche l’esperto difensore centrale, biscegliese doc, Angelo Gabriele Monopoli (classe ’95), formatosi nel settore giovanile del Bari, vestirà per l’ottava stagione la maglia azzurra. Un autentico leader dello spogliatoio.

Giuseppe Cirulli, esterno offensivo andriese (‘05), è cresciuto nella Football Academy Andria prima di passare al settore giovanile della Virtus Francavilla dove ha fatto parte della Under 17 nazionale. Nell’estate 2023 l’arrivo in azzurro, dove alla prima esperienza tra i “grandi”, è riuscito a ritagliarsi degli spazi e siglare anche una rete.

Per l’attaccante biscegliese doc, Francesco Dell’Olio (‘05), arrivato in azzurro nella stagione 22/23 dopo la trafila nelle giovanili del Real Bisceglie ed aggregato inizialmente alla Juniores, si è subito messo in luce con la maglia Unione entrando con costanza nel gruppo “prima squadra” e trovando il debutto tra i “grandi” nel finale del Campionato e ritagliandosi ben 4 presenze (di cui una dal primo minuto) e segnando 2 reti. Numeri che hanno attirato l’attenzione del SSC Bari che lo ha prelevato in prestito, aggregandolo alla Primavera nazionale di mister Giampaolo. Torna in azzurro a gennaio. È stato anche capitano della Rappresentativa Pugliese Under 19 all’ultimo Torneo delle Regioni.