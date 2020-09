Quattro innesti in poche ore nel mercato del Don Uva

Quattro operazioni in entrata per il Don Uva Calcio che potrà contare su Luigi Carbone, difensore centrale classe ’86 e sui 2002 Alessandro Mastrofilippo, Gaetano Barbagallo e Domenico Di Gioia.

Carbone, che vanta anche un proficuo passato tra le file del Bisceglie Calcio, metterà a disposizione la sua esperienza per il reparto arretrato dei biancogialli. ” Ringrazio di cuore per la possibilità che mi è stata data – commenta il neoacquisto del Don Uva – . È un onore tornare a indossare la maglia della società che mi ha cresciuto calcisticamente. Tutto è iniziato qui e credo che tutto finirà qui. Questo per me è molto bello”. Oltre al centrale difensivo, faranno parte della squadra biancogialla, tre under di prospettiva. Si tratta di Mastrofilippo, Barbagallo e Di Gioia sono cresciuti nel settore giovanile dell’Unione Calcio Bisceglie.

Intanto prosegue l’avvio di stagione per il club biscegliese, che sta preparando l’esordio stagionale previsto per domenica 20 settembre con il turno d’andata della Coppa Puglia di Promozione.

I ragazzi del tecnico Capurso renderanno visita alla Nuova Spinazzola, con la gara che avrà inizio alle ore 15,30.

Nell’immediata vigilia del match, ovvero sabato 19 settembre, il Don Uva svolgerà la presentazione ufficiale nella location di “Arte Coffeeburger”.