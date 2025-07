Quarto anno al Bisceglie Calcio per il veterano Antonio Stefanini

Per la quarta stagione consecutiva il Bisceglie Calcio e Antonio Stefanini proseguiranno assieme sulla stessa strad.



Stefanini, che lo scorso anno ha indossato la fascia di capitano della squadra stellata, arriva da una stagione in cui si è affermato in un ruolo di impostazione in mediana e di schermo davanti alla difesa, soprattutto dopo il ritorno di Pino Di Meo in panchina. Le sue prestazioni sono state sempre di alto livello, in alcuni casi anche decisive per i tre punti (come nella gara d’andata contro l’Atletico Acquaviva, decisa da un suo rigore vincente nel finale), ma purtroppo un brutto infortunio patito nel corso della gara contro il Corato dello scorso 19 gennaio gli ha impedito di dare una mano in campo ai suoi compagni per il resto della stagione.



Anche per questo la sensazione di “discorso non chiuso” era troppo forte e il rinnovo con il Bisceglie è stato la conseguenza della volontà del calciatore e del club.