Il tennista biscegliese Andrea Pellegrino comincia con il piede giusto il suo percorso al Roland Garros, superando all’esordio lo statunitense Nicolas Moreno de Alboran in due set con il punteggio finale di 6-2 7-5.
Archiviata l’esaltante esperienza agli Internazionali d’Italia, il tennista classe 1997 ora punta all’exploit anche sulla terra rossa parigina. Il debutto alle qualificazioni del Roland Garros parte benissimo con il primo set dominato 6-2 sull’avversario americano. Nel secondo parziale il biscegliese riesce a strappare il servizio all’undicesimo game, chiudendo 7-5. Il biscegliese porta a casa il match con merito e stacca il pass per il secondo turno in cui affronterà il sudafricano Lloyd Harris, testa di serie numero 31. L’attuale numero 126 al mondo ora punta a vincere ancora e ragalarsi la sua prima partecipazione al tabellone principale di un torneo del Grande Slam.