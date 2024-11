Quadriennio Olimpico 2021/24 da ricordare per il Team Fiamme Cremisi Città di Bisceglie

Risultati importanti quelli collezionati dal Team Fiamme Cremisi Bersaglieri Città di Bisceglie nel quadriennio Olimpico con ben 26 medaglie conquistate nel settore Karate.

Sempre qualificati in tutte le categorie Under 14, Cadetti, Junior, Senior, Under 21, Universitari, il team si posizionale al 15° posto tra le società pugliesi su oltre 100 tesserate alla Federazione Olimpica fijlkam. 198° posto Nazionale in classifica su 671° società aventi diritto al voto della Federazione Italiana Fijlkam. Società al primo posto per numero tesserati a quota 174.

“Siamo orgogliosi del risultato – commenta il presidente Luisa Monopoli – potevamo fare meglio e raggiungere un risultato migliore, comunque soddisfatti ci accontentiamo di questo prestigioso posto, orgogliosi dei nostri Insegnanti Tecnici FIJLKAM Prof. M° 5 dan Francesco Simone, M° 6 dan Donato Cannone, Asp. All. Roberta Adesso e i tecnici Ist. Laura Dell’Olio, Ist. e Laureanda in Scienze Motorie Valeria Simone, che collaborano duramente nel raggiungere obbiettivi Educativi e Sportivi. Ringraziamo tutti gli atleti collaboratori sui tatami nel dimostrare le capacità tecniche e atletiche, ringraziamo Nadia Micalizzi che ci aiuta alla gestione della sicurezza e tutte le esigenze dei bambini 3-4 anni. Ringraziamo tutti i genitori che da anni stanno al nostro fianco e ci sostengono. Ringraziamo tutti i nostri Campioni Italiani, Universitari, Regionali del nostro gruppo sportivo. Ancora ringraziamo lo staff dirigenziale, social management e chi collabora nella gestione Nazionale degli Atleti Fiamme Cremisi Generale Pio Langella, tutto lo staff Nazionale ANB a capo il neo eletto pugliese generale Corpo D’armata Giuseppe Nicola Tota”.