Pump track, spettacolo ed emozioni a Bisceglie con atleti da tutta Italia

Curve mozzafiato, salti ad alta velocità ed evoluzioni spettacolari: la pump track di Bisceglie ha regalato domenica scorsa una giornata di sport e adrenalina senza precedenti. Sul tracciato del quartiere San Pietro, inaugurato appena un anno e mezzo fa alla presenza della leggenda Francesco Moser, si sono sfidati 37 atleti provenienti da 7 regioni, in una competizione che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo istante.

La manifestazione, organizzata dalla Scuola di Ciclismo Gaetano Cavallaro con il patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana, ha offerto uno spettacolo degno dei migliori scenari internazionali. Nelle categorie giovanili si sono distinti giovani talenti destinati a emergere: tra gli Esordienti vittoria del veneto Sebastian Baschirotto, davanti ad Andrea Allegrucci ed Edoardo Disarò, campione uscente; negli Allievi trionfo per Malco Dalla Vecchia con Alessandro Sirotti secondo; nella Giovanile Femminile applausi per l’abruzzese di origini venezuelane Antonella Mendoza, che ha preceduto la pugliese Marta Arcieri.

Grande spettacolo anche tra gli Open: l’imprendibile Natan Sandrini (Just BMX) ha dominato la gara maschile, mentre nella femminile Sara Farina (Just BMX) ha superato la veneta Camilla Tagliapietra in un duello entusiasmante. Il titolo Master è andato all’emiliano Mattia Menichetti, seguito da Alessio Cadorini.

All’evento erano presenti numerosi rappresentanti istituzionali, tra cui il vicepresidente nazionale FCI Carmine Acquasanta, il presidente regionale FCI Tommaso de Palma, il tecnico federale Giuseppe Maggiore, il delegato provinciale CONI BAT Antonio Rutigliano, il sindaco Angelantonio Angarano e l’assessore allo sport Maurizio Di Pinto. Tutti hanno evidenziato con soddisfazione come Bisceglie si stia affermando come punto di riferimento per una disciplina giovane e spettacolare.

Un plauso particolare è stato rivolto allo staff della scuola Gaetano Cavallaro, guidato da Sabino Piccolo, per l’organizzazione impeccabile e l’accoglienza riservata agli atleti e al pubblico.