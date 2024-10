“Puglia: bici e altre felicità!” successo per l’evento della Ludobike Bisceglie

È stata massiccia la partecipazione di bambine e bambini al progetto ideato dalla Scuola di Ciclismo Ludobike Bisceglie nel fine settimana, capace di coniugare sport, informazione e tanto divertimento.

Al centro della kermesse c’è stato ovviamente il ciclismo, già a partire dalla mattinata del sabato con la manifestazione di gioco ciclismo per oltre 100 bambini lungo il tracciato su strada all’esterno del bike park. Nel pomeriggio alla libreria Vecchie Segherie Mastrototaro si è svolto il forum informativo sui temi “Il potenziale educativo dello sport” e “Abitudini ecocompatibili”, con la partecipazione di vari esperti del settore tra cui il preparatore fisico Matteo Maenza e la nutrizionista Elena Losciale. Domenica si è invece tenuta la gara di cross country per tutte le fasce d’età maschili e femminili della categoria Giovanissimi, dai 5 agli 11 anni, oltre che per i cuccioli dell’attività promozionale. Per la Ludobike Bisceglie si sono aggiudicati la vittoria finale Luca Gonnella nella categoria G2, Andrea Castrignanò nella G3, Jacopo Caggianelli e Gaia Gonnella nella G5 e Lorenzo Colangelo nella G6. Soddisfazioni anche per l’Avis Bike Ruvo con il primo posto di Francesco Pantaleo e Federica Campanale nella G1, Alessandro Pellicani e Serena Zecchillo nella G3 ed Aurora Campanale nella G4 e per la “Franco Ballerini” di Bari con la vittoria nella G6 di Roberta Nuzzolese. La premiazione dei vincitori è avvenuta alla presenza dell’assessore regionale ai trasporti Debora Ciliento e di Tommaso De Palma, consigliere del presidente Emiliano per il progetto “Puglia meta del turismo sportivo”.