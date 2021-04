Prosegue la marcia di Sportilia, superata la Gio.Mol Pallavolo

Continua il ruolino di marcia perfetto per Sportilia Volley che, al PalaDolmen, regola per 3-1 la Gio.Mol Pallavolo e conquista la sesta vittoria su sei gare nel girone A del campionato di Serie C.

Una partita più complicata del previsto per le biancazzurre, scese in campo senza l’infortunata Losciale rimpiazzata da Gentile. Le avversarie di turno, a dispetto della posizione occupata in classifica, si sono infatti dimostrate un’ottima squadra ed hanno messo in difficoltà le biscegliesi per lunghi tratti della sfida approfittando anche di alcuni passaggi a vuoto di Dominko e compagne.

Dopo un inizio di match equilibrato Sportilia mette la freccia e si porta sul 14-9; il vantaggio si dilata e l’attacco lungolinea di capitan Nazzarini chiude la frazione inaugurale sul punteggio di 25-17 che sembra il preludio ad un pomeriggio di controllo per le biancazzurre. Nel secondo set, tuttavia, le ospiti rientrano sul terreno di gioco con grande tenacia e, complice un momento di appannamento delle padroni di casa in fase di ricezione, passano a condurre di quattro lunghezze. Le biscegliesi provano a ricucire il gap riportandosi sul -2 (13-15) nella fase centrale del set ma, a questo punto, tra le fila delle ospiti si mette in luce la giovanissima classe 2003 Lo Basso la quale costruisce un parziale di otto punti consecutivi in battuta che, sostanzialmente, rimette la partita in parità. La Gio.Mol infatti fa sua la frazione con lo score di 16-25.

L’inerzia della gara è totalmente ribaltata ed anche in avvio di terzo set le ospiti si ritrovano a condurre di tre lunghezze. Sportilia, però, non si arrende e l’incontro diventa bellissimo con continui sorpassi e controsorpassi tra le due squadre. Nelle fasi cruciali del terzo parziale, sul 20-18 per le biscegliesi, la Gio.Mol rialza i giri del motore ed infila quattro punti consecutivi costringendo coach Nuzzi a chiamare il time-out. Sportilia sembra uscire bene dalla sospensione e si riporta in parità a quota ventidue ma le avversarie rispondono immediatamente costruendosi due set point. Nel momento più delicato, però, le biancazzurre prima si ricompattano annullando con determinazione la doppia chance ospite e, successivamente, si procurano a loro volta una palla set che capitalizzano chiudendo la terza frazione sul punteggio di 27-25. Il terzo parziale è quello che indirizza definitivamente la gara infatti, riportata l’inerzia dalla propria parte, le biscegliesi ne approfittano per scappare via sul 14-3. Le avversarie pagano anche lo sforzo fisico del set precedente e vengono tramortite da un parziale di 12-0, costruito da Dominko in battuta. La Gio.Mol non riesce a riportare il gap sotto la doppia cifra di svantaggio fino al 21-11, ma nel finale si dimostra formazione caparbia inanellando sette punti di fila. Il controllo della partita da parte di Sportilia, però, non è più in discussione e il 25-17 finale certifica la sesta vittoria consecutiva per il team del presidente Angelo Grammatica.

Con questo successo Sportilia sale a quota 18 punti in graduatoria a tre lunghezze di distanza dalla capolista Potenza, che però ha disputato due partite in più. Nel prossimo turno il calendario proporrebbe il ritorno della stracittadina contro la Star Volley ma il condizionale è d’obbligo poiché la pandemia sta influenzando pesantemente la stagione di tutte le squadre. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE)