Prosegue il mercato della Virtus Bisceglie, ufficiali altri due ingressi

Continua l’opera di rafforzamento della Virtus Bisceglie che nelle ultime ore ha ufficializzato l’acquito di Vito Quacquarelli e Giuseppe Di Pierro.

Difensore classe 1993, Quacquarelli è in grado anche di ricoprire più ruoli i a centrocampo. Una carriera, la sua, che si è sviluppata soprattutto in Eccellenza con la maglia dell’Unione Calcio Bisceglie (dal 2015 al 2022). Protagonista del salto del Canusium dalla Prima categoria in Promozione (15 gol realizzati), Quacquarelli si è distinto anche nella stagione 2023-24 nelle fila del Maracanà San Severo, promosso dalla Prima categoria, mentre nell’annata in corso ha giocato per l’Oraziana Venosa, Eccellenza lucana, mettendo a segno tre marcature.

Di Pierro, difensore classe 2003, proviene dall’Unione Calcio Bisceglie. In passato il neo acquisto della Virtus ha cominciato il percorso nella Juniores del Bisceglie Calcio con debutto in Eccellenza prima del passaggio all’Unione Calcio. Nella passata stagione ancora un passaggio tra le due compagini cittadine. Adesso l’approdo alla corte di mister Di Corato. I due nuovi acquisti saranno a disposizione sin da domenica prossima con l’impegno che vedrà la Virtus Bisceglie affrontare il Cosmano Sport Foggia. (Foto: Cristina Pellegrini)