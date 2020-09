Prosegue il lavoro della Diaz in vista delle gare ufficiali

Quarta settimana di lavoro quasi completata in casa Diaz che a poco meno di un mese dall’esordio nel campionato di Serie B di calcio a 5, 17 ottobre in casa con l’Itria, continua a lavorare senza sosta.

Il gruppo allenato da Giuseppe Di Chiano ha messo benzina nelle gambe con un importante lavoro fisico, alternato a sedute tattiche che possano permettere ai nuovi arrivi di integrarsi nel migliore dei modi. Due le amichevoli disputate da capitan Russo e compagni ed entrambe vinte. Due settimane fa test con i cugini del Futbol Cinco (C1) allenati dall’ex Maurizio Di Pinto e terminata 3-1 per i biancorossi. Sabato scorso invece un 5-0 contro il Futsal Barletta (C1). Di Chiano ha fatto ruotare tutti gli effettivi a disposizione provando diverse soluzioni sia in fase offensiva che difensiva.

Diaz che tornerà in campo per la terza amichevole sabato prossimo, 26 settembre, al PalaDolmen contro il Futsal Terlizzi (C2). L’ingresso non sarà consentito al pubblico nel rispetto della norme anti-covid.