Prosegue il cammino del Borgorosso Bisceglie nel Campionato provinciale Old Boys CSEN

Dopo il battesimo ufficiale del Borgorosso Bisceglie nel Campionato provinciale di calcio Old Boys CSEN Bari, che include 13 squadre, con la disputa delle prime cinque partite tra ottobre e novembre, con due pareggi esterni e tre sconfitte, i biancorossi guidati da mister Umberto Di Liddo non sono più riusciti a centrare punti a dimostrazione che, nonostante la bontà dell’organico, il torneo si sta dimostrando di livello superiore alle aspettative. Si può affermare con certezza che almeno le prime della classe sono squadre in grado di affrontare il campionato di terza categoria senza affatto sfigurare.

Il campionato è partito il 14 ottobre con la sconfitta di Polignano a Mare contro gli Amici nel Pallone per 2-1 ed è proseguito con la sconfitta per 6-2 sul campo del Borgorosso Bari. Il pareggio sul terreno di gioco di Palese contro i campioni in carica del torneo del Vanny Pesola per 2-2 faceva presagire ad un andamento migliore nel campionato, ma dopo lo 0-0 di Loseto contro la LDP Longobarda e il turno di fine novembre rinviato per maltempo, i galletti hanno rimediato un’altra sconfitta, stavolta per 5-1, sul terreno di gioco dell’Asia 2017, a Palese. Poi, finalmente, il Borgorosso Bisceglie è potuto scendere in campo in casa, seppur sempre sul sintetico di Trani del Capirro Sport Village.

Allo 0-4 nel recupero contro il CE.DI.P. Bari, squadra molto quotata nel torneo, del 9 dicembre, hanno fatto seguito le cadute casalinghe contro CRAL AMIU Bari per 0-2 del 16 dicembre e contro l’Acquafredda Adelfia per 3-7 del 13 gennaio, quest’ultima con reti di Sandro Parisi, Umberto Di Liddo e capitan Bartolo Rana. Nell’ultimo turno invece, quello giocato sul terreno di gioco di Loseto contro la YesWeWork, squadra già in grado di battere la capolista, è arrivata la quinta sconfitta consecutiva ma stavolta dopo una prestazione gagliarda dei biscegliesi in una partita viziata da sviste arbitrali che hanno penalizzato non poco la compagine del presidente Raffaele Spadavecchia.

Quella di Loseto, 11a giornata del campionato, è stata una delle migliori prestazioni per il Borgorosso Bisceglie, che ha dato battaglia fino all’ultimo sforzo, nonostante gli acciacchi e gli infortuni. Lo YesWeWork si è imposto per 2-1. Sul campo bagnato dalla pioggia, la squadra allenata da Umberto Di Liddo, in campo dall’inizio, è partita con uno starting eleven (4-3-3) comprendente il portiere Antonio La Notte, risultato uno dei migliori in campo, il recuperato Evangelista al centro della difesa insieme a Leuci, con il georgiano Korchishvili “abbassato” nel ruolo di terzino destro e Troilo a sinistra, la linea mediana composta da Pasculli, Tesse e Caprioli, quella offensiva con Parisi, il già citato mister e Di Benedetto. Capitan Rana, il festeggiato del giorno, è invece rimasto in panchina poiché infortunato.

Al 13’ minuto è arrivato il vantaggio dei padroni di casa ma già dopo un paio di giri di lancette Di Liddo ha trovato la via del pareggio. I biancorossi hanno continuato ad attaccare: Gianluca Di Benedetto, dopo un’altra ghiotta occasione, si è visto respingere il proprio tiro a giro indirizzato sul secondo palo della porta avversaria con una parata plastica dell’estremo difensore dello YesWeWork, mentre alla fine del tempo ancora Di Liddo ha sfiorato di poco il palo.

Al 3’ del secondo tempo, Antonio La Notte, eroe di giornata, ha respinto un tiro su rigore generosamente concesso dall’arbitro, una conclusione angolata alla sua sinistra. Poi le sostituzioni: si è rivisto in campo Pepé Dell’Olio e il recuperato Ventura, gli unici cambi di movimento a disposizione. Il gol del 2-1 è arrivato allo stesso minuto del primo tempo, il 13’, dopo un fallo non fischiato a centrocampo dei verdi. Al 22’ il tiro mancino su punizione di Evangelista ha colpito in pieno la traversa. Nei minuti finali La Notte ha compiuto altri due interventi mentre sui falli in area di rigore avversaria su Di Liddo e Ventura l’arbitro non è intervenuto.

Quella di Loseto è stata una sconfitta che lascia l’amaro in bocca ma che stavolta fa intravedere ottimismo in vista dei prossimi impegni, il prossimo in casa contro l’Eleven Conversano, in programma sabato 27 gennaio.