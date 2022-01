Pronto riscatto sul campo di Torrenova per i Lions Bisceglie / CLASSIFICA

Pronta reazione dei Lions Bisceglie che dopo la sconfitta di Agrigento (leggi qui) rialzano subito la testa andando a vincere sul difficile campo di Torrenova nella sedicesima giornata del campionato di Serie B, girone D.

L’impatto con il match non è stato dei migliori: Torrenova va sul +7 (11-4) ma a quel punto Bisceglie ha reagito con un perentorio 0-10 di parziale capovolgendo il punteggio e assumendo il controllo della sfida, che ha mantenuto per l’intera durata con caparbietà. La formazione di casa ha cercato di rimanere a contatto ma i nerazzurri, in apertura di terza frazione, si sono portati sul +14 grazie a una tripla di Enihe (36-50), evitanti agli avversari di avvicinarsi non oltre il -6.

I canestri di Giunta hanno tenuto i Lions quasi sempre con almeno tre possessi pieni di vantaggio e lo strappo decisivo è avvenuto nel cuore del quarto periodo con il +15 raggiunto a due minuti e mezzo dalla conclusione della sfida.

Tredicesimo acuto in campionato su sedici gare per i nerazzurri. La squadra rientrerà a Bisceglie oggi mentre lunedì sono in programma ulteriori accertamenti sulle condizioni di Filiberto Dri, che ha riportato un infortunio al pollice della mano sinistra. La risonanza magnetica farà luce sui tempi di recupero del giocatore. Martedì la ripresa degli allenamenti al PalaDolmen.

TORRENOVA-LIONS BISCEGLIE 70-82

Torrenova: Vitale 11, Perin 10, Tinsley 10, Zucca 12, Bolletta 9, Galipò 13, Malkic 3, Zanetti 2, Bianco, Nuhanovic. N.e.: Saccone. All.: Bartocci.

Lions Bisceglie: Dron 5, Giunta 25, Fontana 21, Enihe 9, Dip 8, Vavoli 10, Giannini 4, Tibs, Mastrodonato, Provaroni. N.e.: Dri. All.: Nunzi.

Arbitri: Coraggio di Sora (Frosinone), Luchi di Prato.

Parziali: 20-18; 34-40, 53-62.

Note: usciti per cinque falli Zanetti e Vavoli. Tiri da due: Torrenova 11/29, Bisceglie 25/42. Tiri da tre: Torrenova 8/29, Bisceglie 7/24. Tiri liberi: Torrenova 24/26, Bisceglie 11/20. Rimbalzi: Torrenova 35 (27+8, Zucca 9), Bisceglie 43 (31+12, Fontana 10).