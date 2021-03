Pronto riscatto della Star Volley Bisceglie sul campo della GioMol

Pronto riscatto per la Star Volley Bisceglie che si impone con un secco 3-0 al PalaFiorentini di Molfetta contro la GioMol nel match disputati ieri sera e valido come recupero della seconda giornata del girone A di Serie C Femminile.

Spazio per Ida Gabriele, al posto dell’indisponibile Silvestri, con il libero Elisabetta Todisco in campo per l’esordio in campionato pur non al meglio della condizione. Avvio non del tutto fluido per le ragazze di coach Maggialetti, ben 13 gli errori commessi che fanno preoccupare lo staff biscegliese. Primo set equilibrato, come dimostra il parziale di 15-15 con Star Volley alla ricerca di una concentrazione che possa durare nel tempo. Nel finale di gioco nerofucsia avanti 20-22, ma capaci di commettere tre errori consecutivi per il sorpasso avversario. Capitan Haliti mette tutto in ordine, con l’aiuto di Federica Lionetti per il 26-28. Secondo set con le biscegliesi avanti subito di cinque lunghezze ed una Bausero più efficace rispetto al set precedente. Star Volley che tiene costante il vantaggio nei vari periodi del set chiudendolo in proprio favore con un lob di Elettra Gambardella per il 18-25. Il terzo set trova lo sprint decisivo della Star Volley che scatta dai blocchi con un 2-6 che sale sino al 4-13, grazie alla buona prestazione di Emanuela Altamura. Haliti al turno di battuta crea un solco incolmabile passando dal 5-15 al 5-23. Ci pensa Bausero a chiudere la contesa e portare i tre punti a casa per il definitivo 7-25.

Star Volley Bisceglie che dovrà forzatamente operare un altro turno di riposo sabato 13 marzo, visto l’alto numero di casi covid nel gruppo squadra della Polis Corato. Spazio al riposo ed all’allenamento in vista del 20 marzo quando Haliti e compagne se la vedranno con Potenza.

Progetto GioMol-Star Volley Bisceglie 0-3

Star Volley Bisceglie: Gagliardi 3, Haliti 15, Bausero 10, Lionetti 4, Gabriele 10, Gambardella 6, Todisco (libero), Altamura 6. N.e: Romano, De Nicolo (libero), Volpe, Precetaj. Allenatore: Maggialetti. Errori 26, muri 3, battute vincenti 3.

Arbitri: Lamusta, Ayroldi.

Parziali: 26-28, 18-25, 7-25. Durata set: 33’, 24’, 18’ per complessivi 1h’15’ di gioco.