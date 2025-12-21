Pronostico rispettato, Star Volley supera e Jesi e va alla sosta blindando il terzo posto / CLASSIFICA

Partita senza storia al PalaPalmiotto di Giovinazzo dove Star Volley chiude il 2025 rispettando il pronostico della vigilia liquidando per 3-0 il fanalino di coda Jesi nel match valido per l’undicesima giornata di Serie B1.

Inizio di gara a ritmi bassi ma a metà della frazione inaugurale le biscegliesi iniziano a prendere il largo toccando il +3 sul 12-9. Il vantaggio si dilata fino a cinque lunghezze grazie alle giocate di Bausero e Civardi ma le marchigiane, a dispetto dell’ultimo posto della graduatoria, si dimostrano molto combattive e riducono le distanze fino al -2 (21-19). Nel finale, tuttavia, le nerofucsia fanno valere le maggiori qualità tecniche a propria disposizione e con Civardi e Cometti trovano l’1-0 in virtù del 25-19 con il quale si va al primo cambio campo. Il secondo set si apre con le ospiti più in palla e capaci di trovare un piccolo vantaggio portandosi sul 2-4 e allungando sino al +4 (7-11). Le padrone di casa si riorganizzano e superano la fase più complicata della sfida ribaltando la situazione in pochi minuti. Infatti, grazie ad un parziale di 8-2 in proprio favore, Star Volley tocca il +2 sul 15-13 in virtù dell’ace di Colombo. A questo punto, l’inerzia del set si sposta in favore delle biscegliesi che si portano sul 2-0 archiviando il secondo parziale per 25-20. Il terzo set, dopo una prima fase di equilibrio, si trasforma in una cavalcata trionfale per le ragazze di coach Guadalupi che, in pochi attimi, dal +1 (8-7) raggiungono il +7 grazie ad un parziale propiziato da Mileno. Nel finale, Star Volley tocca anche la doppia cifra di vantaggio con Ndoj prima di subire l’ultimo tentativo di rientro di Jesi che, tuttavia, si arrende definitivamente per 25-20 certificando il 3-0 con il quale Star Volley chiude al meglio l’anno solare.

Le nerofucsia si congedano dal 2025 con una vittoria che blinda il terzo posto in classifica con 26 punti. Al rientro dalla lunga sosta invernale, il prossimo 10 gennaio, le biscegliesi saranno attese dal difficilissimo match sul campo dell’Oplonti Vesuvio, seconda forza del campionato con quattro lunghezze di vantaggio su Mileno e compagne. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

