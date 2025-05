Promozione: vittorie importanti per Don Uva e Virtus Bisceglie / CLASSIFICA

Vittorie importanti per Don Uva e Virtus Bisceglie, le due formazioni biscegliesi impegnate nel girone A campionato di Promozione che raccolgono due successi diversi, ma ugualmente importanti, durante questa domenicaer i biancogialli il match casalingo contro la Molfetta Sportiva dura solo sette minuti, in cui i padroni di casa hanno segnato sei reti, prima dell’interruzione del match. La presenza molfettese per la partita infatti era solo formale, in quanto gli ospiti si erano presentati con il sufficiente numero di sette uomini per disputare la partita, prima che uno dei loro si arrendesse per un infortunio e costringesse i suoi all’abbandono del match. Adesso il Don Uva è arrivato a toccare quota 44 punti in classifica, tenendosi a debita distanza dalle zone più calde della graduatoria.

La Virtus, invece, coglie un pesantissimo successo per 0-1 in trasferta contro il Cosmano Sport, vincendo uno scontro diretto che manda adesso i biancazzurri a quota 41 punti e dunque fuori dalla zona play-out, permettendo ai biscegliesi di essere padroni del proprio destino nei 180′ finali di stagione.

Per Don Uva e Virtus Bisceglie si prospetta un penultimo turno di campionato decisivo, con i biancogialli impegnati sul campo della Real Siti e con i biancazzurri che ospiteranno al Di Liddo la Soccer Stornara.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI