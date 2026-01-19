Promozione: vittorie di spessore per Don Uva e Virtus Bisceglie / CLASSIFICA

Domenica perfetta per Don Uva e Virtus Bisceglie che nei match valevoli per la ventesima giornata del campionato di Promozione conquistano due importanti vittorie contro avversari di grande livello.

Nell’anticipo mattutino delle ore 11 il Don Uva si prende la copertina di giornata fermando al “Di Liddo” la vicecapolista San Marco con il punteggio di 3-1. Un successo in rimonta di spessore e meritatissimo per gli uomini di mister Carlucci autori di una prestazione straordinaria che li proietta in zona playoff. L’inizio di partita, però, è totalmente favorevole agli ospiti che passano già al 7’con Protino, bravissimo a mettersi in proprio sull’out di destra e a trafiggere Troilo dopo una bell’azione personale. Nonostante ciò, il Don Uva reagisce immediatamente e all’11’ sfiora subito il pari con Petrignani la cui sforbiciata finisce alta di pochissimo. Cinque giri di lancette più tardi è Conte a provarci per i biscegliesi costringendo il portiere ospite Hila a rifugiarsi in corner. Padroni di casa molto propositivi nella fase centrale del primo tempo ma incapaci di concretizzare e così l’episodio per impattare la contesa arriva solo al 40’ quando Conte si procura e trasforma un calcio di rigore regalando ai suoi il meritato 1-1 con il quale si va al riposo.

Al rientro dall’intervallo il copione della partita non cambia con il Don Uva che cerca di mantenere il pallino del gioco e di aprirsi un varco per il 2-1. I biancogialli giocano molto bene e al 52’ è clamorosa la chance sprecata da Binetti sull’assist di Di Leo. Poco male per i biscegliesi che, centoventi secondi più tardi, sfruttano l’occasione utile per completare la rimonta. Binetti trova il giovane Franklin il cui cross da posizione defilata viene toccato con un braccio da un difensore foggiano, l’arbitro non ha dubbi ed indica nuovamente il dischetto in favore dei ragazzi di Carlucci. Sul dischetto si presenta nuovamente Conte che supera ancora una volta Hila e firma la doppietta personale. Il vantaggio non fa cambiare atteggiamento ai padroni di casa che continuano a spingere per sfruttare il momento favorevole; al 64’ Petrignani ruba palla a De Cesare costringendo il portiere ospite ad un nuovo intervento. La reazione del San Marco tarda a manifestarsi e ad eccezione di un colpo di testa di Salerno al 70’ non produce grandi occasioni. Il Don Uva amministra il vantaggio e a sei minuti dal novantesimo piazza il colpo decisivo con Petrignani che sigla il definitivo 3-1 facendo scorrere i titoli di coda sull’incontro sugellando una prestazione perfetta del Don Uva.

Altrettanto di spessore è il successo per 0-2 colto dalla Virtus Bisceglie, scesa in campo alle ore 15, sul difficilissimo campo della Virtus Palese. I ragazzi di mister Bovino giocano una gara solida e nella ripresa concretizzano cogliendo una vittoria che consente di guardare con fiducia al prosieguo del torneo. Prima frazione molto positiva per i biscegliesi che si rendono subito pericolosi con Amorese, il cui tentativo da buona posizione sibila di poco a lato. I biancazzurri si fanno preferire sul piano del gioco rispetto ai padroni di casa ma non riescono a concretizzare, complice anche gli ottimi interventi di Addario sui tiri a botta sicura di Patierno prima e Dell’Olio poco dopo. I baresi fanno fatica ad arrivare dalle parti di Musacco che si fa trovare pronto sull’unica conclusione dei padroni di casa.

Al rientro in campo per la ripresa i biscegliesi continuano a spingere e vengono premiati al 60’ quando Amorese su calcio di punizione trova la parabola giusta per superare Addario e portare avanti i suoi. Lo 0-1 si ripercuote sul morale dei padroni di casa che al 71’ capitolano nuovamente sulla splendida conclusione di Patierno che trafigge Addario e chiude virtualmente la contesa. Nel finale, infatti, non accade più nulla anzi la Virtus Bisceglie sfiora il tris con il subentrato Di Molfetta a due minuti dal triplice fischio.

Queste due importanti vittorie consentono alle due formazioni biscegliesi di issarsi nelle zone nobili della graduatoria. Il Don Uva tocca quota 30 in classifica e balza in zona playoff scavalcando in un colpo solo sia il Lucera che il Norba Mola che hanno impattato 2-2 nello scontro diretto. Due punti in meno, invece, per la Virtus Bisceglie che sale a quota 28 al settimo posto agganciando proprio il Lucera che domenica prossima sarà l’avversario di giornata per i ragazzi di mister Bovino. Impegno esterno per il Don Uva che si recherà sul campo del Noicattaro. (FOTO: UFFICIO STAMPA ASD DON UVA CALCIO 1971)

