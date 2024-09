Promozione, vittorie di misura per Don Uva e Virtus Bisceglie/ RISULTATI E CLASSIFICA

Due vittorie in altrettante gare. E’ questo il bilancio che ha visto coinvolte Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo domenica 8 settembre nel turno inaugurale del campionato di Promozione girone A.

Nell’anticipo del primo turno (giocato alle 11), i biancogialli di mister Capurso battono al “Di Liddo” per 1-0 il Bitritto Norba grazie al sigillo di Bruno Sallustio al 18′ della ripresa.

Con lo stesso risultato la Virtus Bisceglie sbanca il “Ricciardelli” di San Severo in virtù della rete di Bovio su calcio di rigore. Nella ripresa è salito in cattedra anche l’estremo difensore Sibio che al 55′ ha disinnescato un calcio di rigore.

Con le affermazioni in questione, le compagini biscegliesi si portano a quota 3 punti.

Il campionato andrà in archivio per lasciare spazio alla Coppa Puglia che scatterà giovedì 12 settembre e vedrà di fronte Don Uva e Virtus Bisceglie nel match d’andata del primo turno del torneo regionale. Per quanto concerne il campionato, i biancogialli saranno di scena a San Marco in Lamis mentre la Virtus ospiterà sul sintetico cittadino il Santeramo.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Foto: Cristina Pellegrini