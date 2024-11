Promozione: vittorie convincenti per Don Uva e Virtus Bisceglie / CLASSIFICA

Sorridono entrambe le formazioni biscegliesi impegnate nel campionato di Promozione. Nelle gare del pomeriggio, valevoli per l’undicesima giornata del girone A del torneo, infatti, arrivano due importanti vittorie per Don Uva e Virtus Bisceglie che conquistano tre punti vitali per il morale e per la classifica.

I biancogialli confermano il proprio trend positivo dall’avvento in panchina di mister Muserra conquistando il terzo successo in quattro giornate, il secondo consecutivo, violando il domicilio del Santeramo con un roboante 1-4. Ospiti in giornata di grazia e dentro la partita fin dalle primissime battute. Il Don Uva prova a prendere il comando delle operazioni fin dall’avvio e trova il pertugio giusto per il vantaggio al 25’ quando Camporeale fa tutto benissimo superando Lovecchio con freddezza. I biscegliesi controllano la gara con autorevolezza ma prima del riposo non riescono a trovare il raddoppio che arriva comunque al 52’ grazie al sigillo di Conte che sembrare spiana la strada al collettivo di mister Muserra. Lo 0-2 sblocca paradossalmente i padroni di casa che reagiscono iniziando a proiettarsi dalle parti di Tritto e riuscendo a riaprire la gara con Cantalice nel cuore della ripresa. A questo punto, però, il Don Uva gestisce con maturità il tentativo di rimonta dei baresi e approfitta degli spazi lasciati dai padroni di casa per chiudere il match. All’80 infatti Cascione, entrato dalla panchina, sigla il gol dell’1-3 archiviando la pratica mentre a tre giri di lancette dal novantesimo è l’altro subentrato Prasti a mettere il punto esclamativo sulla sfida consegnando al Don Uva una vittoria importantissima, la prima lontano dal “Di Liddo” in questo campionato.

Ritrova i tre punti dopo quasi due mesi la Virtus Bisceglie che, a digiuno di vittorie dal 29 settembre, supera in rimonta tra le mura amiche il Bitritto Norba in un delicato confronto salvezza e si rilancia dopo un periodo davvero complicato. Partita nervosa fin dalle prime battute con le due squadre consapevoli dell’importanza della posta in palio dovuta alla difficile situazione di classifica di entrambe. Nonostante ciò le occasioni non mancano da ambedue le parti e il primo segmento di partita vede i due portieri molto attenti sulle iniziative di Caputo al 19’ e Stancarone tre minuti più tardi. Al 23’, però, l’episodio giusto per sbloccare la gara lo trova il difensore centrale ospite Trerotoli, lesto a risolvere una mischia in area biscegliese e a portare in vantaggio i suoi. I padroni di casa accusano inevitabilmente il colpo e reagiscono solo nel finale di frazione con i tentativi inefficaci di Caputo e Losapio. La gara, tuttavia, cambia improvvisamente a pochi istanti dall’intervallo quando Degiglio del Bitritto lascia i suoi in dieci uomini per un evitabile fallo di reazione punito con il rosso diretto.

La Virtus rientra quindi dall’intervallo decisa a far valere la superiorità numerica e a ribaltare la partita. Tutte le azioni biscegliesi passano dai piedi di Caputo, davvero positiva la sua prima con la maglia biancoazzurra, e, infatti, dopo una bella combinazione con Difranco, terminata sul fondo al 54’, l’attaccante di casa bagna l’esordio con il gol conquistando e trasformando il rigore del pareggio al 56’. L’1-1 dà ancora più motivazioni ai padroni di casa che, grazie anche agli ingressi dalla panchina, alzano ancora di più il baricentro completando la rimonta a dieci minuti dal novantesimo con la rete del neo entrato Orciuolo, chirurgico con il sinistro. Nel finale, la Virtus chiude definitivamente i giochi con il colpo di testa di uno straordinario Caputo in pieno recupero che vale il 3-1, la doppietta personale e tre punti di platino per i ragazzi di mister De Francesco.

I risultati odierni consentono a Don Uva e Virtus Bisceglie di salire rispettivamente a quota 14 e 11 punti in classifica. Nel prossimo turno, in programma domenica 24 novembre, il Don Uva cercherà di continuare la risalita in classifica ospitando il temibile Borgorosso Molfetta mentre la Virtus sarà attesa dal proibitivo impegno sul campo della capolista Audace Barletta. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA PROMOZIONE