Promozione: vittoria per il Don Uva, pari casalingo della Virtus / CLASSIFICA

Bilancio più che positivo per Don Uva e Virtus Bisceglie impegnate questo pomeriggio nei match valevoli per la tredicesima giornata del campionato di Promozione.

Importantissima vittoria in rimonta per il Don Uva che espugna per 1-2 il difficile campo del Real Siti con una rete nel finale di Caldarulo. Un successo preziosissimo, il terzo consecutivo per i biancogialli, che consente di allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della classifica. La prima frazione di gioco, però, sorride ai padroni di casa che sbloccano la contesa al 10’ con Nannola, bravo a farsi trovare pronto e freddo nel trafiggere Napoletano. Nel primo tempo i padroni di casa si dimostrano attenti e molto concentrati vanificando tutte le opportunità dei biscegliesi e sfiorando il raddoppio con Colucci. Si va quindi al riposo sul punteggio di 1-0.

Nella ripresa la partita cambia volto soprattutto per merito del Don Uva che rientra in campo con un altro piglio e inizia a spingere con decisione. Le iniziative biscegliesi vengono premiate al 59’ quando Di Leo trova il pari con una precisa conclusione all’angolino che supera il portiere di casa Stango. Dopo l’1-1 il match diventa scoppiettante e dopo soli tre giri di lancette il Real Siti sfiora il nuovo vantaggio in mischia su cross di Rotondo. La gara diventa anche più spigolosa e al 66’ ne fa le spese Lullo che lascia il Don Uva in dieci uomini per un fallo da ultimo uomo. Sulla punizione seguente Morra centra in pieno la traversa. L’inferiorità numerica dura all’incirca un quarto d’ora poiché all’81’ Colucci rimedia il cartellino rosso per un brutto intervento ai danni di Petrignani ristabilendo la parità numerica. I biscegliesi approfittano della situazione e a tre minuti dal novantesimo trovano l’episodio che decide l’incontro con Caldarulo che approfitta di un retropassaggio della difesa foggiana, anticipa Stango e regala tre punti ai suoi.

Buon pareggio casalingo per la Virtus che impone il pari al Cosmano Sport, terza forza del torneo. Finisce 2-2 al “Di Liddo” al termine di una partita ben giocata e scoppiettante per le occasioni avute dalle due squadre ma con qualche rammarico per i biscegliesi raggiunti nella ripresa dopo essere stati in vantaggio di due reti. Padroni di casa sempre in emergenza a causa delle numerose assenze specie nel pacchetto arretrato con Musacco, La Notte, Quacqurelli e Basile indisponibili e schierati con ben cinque under dal primo minuto. Nonostante ciò il primo tempo è giocato in maniera ottimale dai biancazzurri che già al 6’ sfiorano il vantaggio con un cross di Patierno sul quale Di Molfetta non arriva per un soffio. Risposta foggiana quattro giri di lancette più tardi con un tiro di Sfrecola sul quale Quagliarella risponde presente. L’inizio è comunque di marca biscegliese e gli sforzi vengono premiati al 16’ quando il pressing alto favorisce Patierno che si presenta davanti a Pignatiello e lo supera con freddezza per l’1-0. Cosmano Sport davvero in difficoltà nella prima frazione e capace di creare una sola occasione con una punizione di Pipoli al 35’. Nel finale di tempo la Virtus trova l’episodio favorevole per il raddoppio. Al 44’ Patierno si coordina e la sua conclusione colpisce il braccio del difensore ospite Mascia così l’arbitro concede il calcio di rigore che Caputo realizza mandando le due squadre negli spogliatoi sul punteggio di 2-0.

Al rientro dall’intervallo, però, la partita cambia immediatamente in virtù di una disattenzione degli azzurri che consente ai foggiani di riaprire la gara già al 48’. Sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato dal neoentrato Iddi la barriera biscegliese si apre consentendo alla sfera di infilarsi alle spalle di Quagliarella. L’episodio non sembra scalfire il morale della Virtus che in due occasioni sfiorano il tris, prima con un sinistro a giro di Quacquarelli al 53’ e, ancor più nettamente al 62’ quando Dell’Olio vanifica un’ottima azione di Patierno non arrivando sul cross del compagno. Nella ripresa, tuttavia, gli ospiti sembrano più in palla rispetto alla prima metà di gara e, scampato il pericolo, al 66’ pervengono al pari grazie a Mascia che lasciato solo in occasione di un corner trova il colpo di testa vincente per il 2-2. Nel finale entrambe le squadre tentano di trovare il colpo da tre punti ma prima Piombarolo per gli azzurri all’81’ e cinque giri di lancette più tardi Carella per gli ospiti non centrano il bersaglio. L’ultima chance è di marca biscegliese che prova a sfruttare la superiorità numerica derivante dall’espulsione di Sparapano per portare a casa l’intera posta in palio ma il tiro di Camporeale all’88’ si perde sul fondo.

I risultati odierni restituiscono una classifica nella quale le due formazioni biscegliesi sono appena fuori dalla zona playout. Il Don Uva sale infatti a 16 punti e occupa l’undicesima posizione della graduatoria subito davanti alla Virtus, staccata di due lunghezze. Nel prossimo turno, in programma domenica 7 dicembre, il Don Uva ospiterà al “Di Liddo” la Virtus Palese mentre la Virtus sarà ospite del Corato. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

