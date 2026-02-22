Promozione: vittoria incredibile per la Virtus Bisceglie, sconfitta esterna del Don Uva / CLASSIFICA

Risultati completamente opposti per Don Uva e Virtus Bisceglie che nei match valevoli per la venticinquesima giornata del campionato di Promozione raccolgono una vittoria ed una sconfitta.

Nella sfida disputatasi al “Di Liddo” alle ore 15 coglie un clamoroso successo in nove uomini la Virtus Bisceglie che, alla prima di mister Capriati, supera il fanalino di coda Virtus Andria per 2-1 al termine di una partita combattuta e decisa dalla zampata di Dell’Olio a tre minuti dal novantesimo. Una prova di grande carattere da parte dei biscegliesi in una sfida davvero importante in ottica salvezza in cui i biancazzurri hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo sopperendo al meglio alla doppia inferiorità numerica. Nonostante la difficile situazione di classifica, la compagine andriese arriva a Bisceglie con grande motivazione e nei primi quarantacinque minuti prova ad impensierire la difesa biscegliese. La Virtus, però, gioca con la giusta attenzione e al 36’ colpisce con Di Molfetta, bravo a superare il portiere ospite e a portare avanti i biancazzurri. Il vantaggio biscegliese perdura fino all’intervallo e si va quindi al riposo con i padroni di casa sull’1-0.

Al rientro sul terreno di gioco, tuttavia, il copione della partita cambia immediatamente con il pareggio andriese firmato da Cartagine su calcio di rigore. La gara si complica non poco per la Virtus Bisceglie che nel corso della ripresa subisce alcune decisioni controverse da parte del direttore di gara che costringono i biancazzurri in nove uomini. Nonostante ciò la sfida resta in equilibrio sino al termine e, nel finale, i padroni di casa trovano la forza di portare clamorosamente a casa i tre punti grazie al sigillo di Dell’Olio che fa esplodere tutta la panchina biscegliese all’87’. Negli ultimi scampoli di match, l’undici di casa serra le linee e difende con le unghie il prezioso vantaggio rilanciandosi dopo un periodo complicato su piano dei risultati.

Si arrende invece al Norba Mola il Don Uva che, sceso in campo alle ore 16, subisce un gol per tempo e cade contro i padroni di casa con il punteggio di 2-0. L’approccio dei biancogialli al match è negativo e dopo appena quattro giri di lancette Fioravante porta avanti i baresi con una precisa conclusione che non lascia scampo a Troilo. I biscegliesi provano a reagire ma per tutto l’arco della prima frazione sbattono sul muro difensivo del Mola non costruendo grosse occasioni da gol. Si va quindi all’intervallo con l’undici di casa avanti 1-0.

Gli ospiti tentano di approcciare la ripresa con un piglio maggiormente offensivo ma nel primo segmento di ripresa subiscono il raddoppio che chiude virtualmente la gara. Al 55’, infatti, Caradonna si costruisce una buona occasione e ne approfitta per trafiggere Troilo e portare i suoi sul 2-0. Nell’ultima parte della sfida i biscegliesi tentano di attingere dalla panchina per provare a rientrare in partita ma la difesa barese tiene bene e il triplice fischio del direttore di gara sancisce la sconfitta per il Don Uva, uno stop che fa uscire i biancogialli dalla zona playoff.

I risultati odierni restituiscono una classifica nella quale il Don Uva resta fermo a quota 34 con due lunghezze di vantaggio nei confronti della Virtus, salita a 32. Nel prossimo turno, in programma domenica 1 marzo, la Virtus sarà impegnata in trasferta contro il Borgorosso Molfetta mentre il Don Uva riceverà al “Di Liddo” l’Atletico Gargano. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA PROMOZIONE