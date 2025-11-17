Promozione: vittoria fondamentale per il Don Uva, la Virtus impone il pari al San Marco / CLASSIFICA

Undicesima giornata più che positiva per le portacolori cittadine impegnate nel campionato di Promozione che conquistano due buonissimi risultati nei match disputatisi ieri pomeriggio alle ore 14.30.

Vittoria di platino per il Don Uva che sbanca il difficile campo del Lucera conquistando tre punti preziosissimi per il morale e la classifica. I ragazzi di mister Carlucci si rendono protagonisti di una gara attenta e di grande personalità culminata in un successo fondamentale per il prosieguo della stagione. Biscegliesi subito propositivi con Di Leo cha al 12’ sfiora il vantaggio con una conclusione di poco a lato. I foggiani faticano a farsi vedere in avanti e si rendono pericolosi solo sugli sviluppi di un calcio piazzato al 23’ sul quale Napoletano risponde presente. Nel finale di frazione il Don Uva prova a sbloccare la contesa ma sia Conte, al 37’, sia Petrignani tre minuti più tardi peccano di precisione in zona gol. Si va quindi al riposo con il punteggio ancorato sullo 0-0.

Al rientro dagli spogliatoi ci si aspetterebbe la reazione del Lucera ma le redini della partita restano in mano ai biancogialli che al 50’ vanno ad un passo dal vantaggio con il clamoroso palo colpito di testa da Conte. L’episodio non inficia il morale dei biscegliesi che continuano ad attaccare alla ricerca del meritato 0-1. Nella fase centrale della ripresa, infatti, il Don Uva sfiora nuovamente il gol prima con una splendida acrobazia di Messina al 59’ e, tre minuti più tardi, con Vecchio che non riesce a sfruttare un’uscita a vuoto del portiere di casa. Passano altri sessanta secondi e il tiro di Conte trova la risposta attenta di Pinnelli. Le numerose occasioni non sfruttare rischiano di trasformarsi in una beffa per gli ospiti che al 68’ rischiano sul colpo di testa di Salvemini che, sugli sviluppi di un corner, sfiora il vantaggio per il Lucera. Passato il pericolo, il Don Uva torna ad attaccare a spron battuto e dopo aver sprecato un’altra chance con Vecchio trova il gol che decide la contesa a nove minuti dal termine quando Messina si gira in area e piazzando la stoccata vincente per lo 0-1. Lo svantaggio scuote i padroni di casa che nel segmento finale di partita provano a riequilibrare la sfida ma in pieno recupero l’intervento di Napoletano sul tiro di Panelli blinda la meritata vittoria per i biancogialli.

Ottimo punto casalingo, invece, per la Virtus Bisceglie che va oltre le difficoltà e le assenze imponendo il pareggio alla vicecapolista San Marco. Finisce 2-2 al “Di Liddo” al termine di una partita scoppiettante e ben giocata dai ragazzi di mister Leonetti. Avvio di gara caratterizzato dagli alti ritmi con Patierno che chiama Hila all’intervento dopo appena tre giri di lancette e risposta degli ospiti con Scanzano che centra il palo al 6’ tra le proteste biscegliesi per la mancata segnalazione del fuorigioco. Due minuti più tardi la Virtus sblocca la sfida grazie alla prima rete in biancazzurro di Caputo abile a sfruttare il perfetto assist di Amorese dalla sinistra. Il San Marco non ci sta e reagisce immediatamente, al 15’, con una punizione velenosa di Santoro che chiama Musacco ad una difficile risposta. Poco dopo il numero uno biscegliese si fa male lasciando spazio a Quagliarella complicando ulteriormente la situazione infortuni della Virtus. Nonostante le avversità i padroni di casa controllano le operazioni e al 28’ è nuovamente Caputo a rendersi pericoloso sfiorando il raddoppio. Nel finale di frazione, però, il San Marco riesce a trovare l’episodio giusto per ristabilire la parità con Salerno che al 38’ trasforma un rigore concesso per un contatto tra Patierno e Bevilacqua. Si va quindi al riposo sul risultato di 1-1 con Caputo e Patierno assoluti protagonisti per la Virtus.

Al rientro dall’intervallo i ritmi del match calano e non si segnala nulla di particolare sino al 60’ quando gli ospiti trovano l’improvviso sorpasso con Scanzano, bravo sfruttare un rimpallo favorevole e a piazzare la sfera dove Quagliarella non può nulla. La rimonta subita non si ripercuote sul morale dei biscegliesi, bravissimi a reagire con prontezza. Al 70’, infatti, solo i pugni di Hila evitano il pari sul piazzato dalla lunga distanza di Porcelli mentre quattro minuti più tardi il numero uno ospite non può nulla sul destro chirurgico di Patierno che trova il 2-2. Nel finale, a dispetto della situazione di classifica, è la Virtus a sfiorare il clamoroso 3-2 con una punizione di Caputo sopra la traversa.

I risultati odierni restituiscono il sorriso alle due formazioni cittadine che migliorano leggermente la propria situazione di classifica. Il Don Uva sale a quota 10 facendo un salto in graduatoria che consente alla squadra di issarsi al quintultimo posto mentre la Virtus staziona a metà classifica con 13 punti, tre in più dei biancogialli. Nel prossimo turno, in programma domenica 23 novembre, la Virtus sarà in scena in trasferta sul campo del Noicattaro mentre il Don Uva riceverà al “Di Liddo” il Molfetta. (FOTO: UFFICIO STAMPA DON UVA CALCIO 1971)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA PROMOZIONE