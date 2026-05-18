Promozione: Virtus Bisceglie salva ai supplementari, Dell’Olio firma il trionfo playout

Esplode la festa al “Di Liddo” per la permanenza in Promozione della Virtus Bisceglie, che conquista la salvezza al termine di una sfida intensa e combattuta contro il Real Siti. Il successo nel playout consente ai biancazzurri di mantenere la categoria per il terzo anno consecutivo, mentre gli ospiti retrocedono in Prima Categoria.

A decidere la gara è stato il giovane attaccante biscegliese Francesco Dell’Olio, autore del gol vittoria al 7’ del secondo tempo supplementare. Una rete pesantissima che ha fatto esplodere di gioia il pubblico presente sugli spalti e premiato una squadra che, nonostante le difficoltà vissute durante la stagione, ha dimostrato carattere e determinazione fino all’ultimo minuto.

La Virtus ha affrontato la gara più importante dell’anno puntando sui giovani: ben sette under in campo al termine del match, tra cui il portiere classe 2008 Regina, chiamato a sostituire l’infortunato Di Candia e protagonista di una prestazione convincente.

Nel primo tempo i biancazzurri hanno gestito il gioco con attenzione, creando le prime occasioni con De Marco e Basile, senza però riuscire a sbloccare il risultato. Prima dell’intervallo, clima tesissimo negli spogliatoi con l’espulsione dei due capitani, Porcelli e Morra.

Nella ripresa clamoroso il palo colpito da Patierno al 48’, seguito da numerose occasioni costruite dai padroni di casa, che hanno sfiorato il vantaggio più volte con Amorese, Caputo, Ferrucci e La Notte.

L’unico vero brivido per i biscegliesi è arrivato all’inizio del primo tempo supplementare con una punizione di Vigliotti stampatasi sul palo. Nel secondo overtime, però, la squadra di mister Bovino ha trovato le energie decisive: dopo due grandi interventi di Sciretta su Dell’Olio e Tommaso Monopoli, al 111’ è arrivato il meritato vantaggio. Dell’Olio ha raccolto il pallone e con un destro preciso ha firmato la rete che vale la salvezza.

Al triplice fischio è iniziata la festa biancazzurra per una vittoria sofferta ma meritata, simbolo della crescita di un gruppo giovane e della forte identità costruita dal club negli ultimi anni.