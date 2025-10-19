Promozione: Virtus Bisceglie inarrestabile, pareggio esterno del Don Uva

Pomeriggio nel complesso positivo per le compagini biscegliesi scese in campo nei match validi per la settima giornata del girone A di Promozione Pugliese. La Virtus Bisceglie batte 1-0 l’Atletico Apricena ed ottiene il terzo successo di fila, il Don Uva strappa un punto prezioso nella trasferta di San Severo, terminata 0-0.

La Virtus Bisceglie riscatta il pesante stop subito in Coppa e porta a casa la terza vittoria consecutiva in campionato. La sfida casalinga contro l’Atletico Apricena viene decisa dalla rete confezionata da Patierno, che all’86’ rompe l’inerzia dell’incontro e regala un’altra gioia a mister Lionetti. Adesso i biancazzurri salgono nella parte sinistra della classifica a quota 10 punti, agganciando proprio l’Apricena. Nel prossimo turno i biscegliesi faranno visita al fanalino di cosa ancora a secco di punti Virtus Andria, con l’obiettivo di dar seguito alle ultime prestazioni che hanno innnalzato alle stelle il morale del collettivo biancazzurro.

Il Don Uva continua a mancare l’appuntamento con il gol, che manca da ormai un mese ottenendo un pari che muove la classifica ma non scaccia gli strascichi negativi delle precedenti uscite. L’incontro esterno sul campo del San Severo termina 0-0 e porta i biancogialli al terzultimo posto in graduatoria a quota 4 punti. Domenica prossima i ragazzi allenati da mister Carlucci ospiteranno il Norba Conversano, con l’intento di sfatare il tabù del gol.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI