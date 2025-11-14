Promozione: Virtus Bisceglie e Don Uva cercano riscatto dopo le recenti delusioni

Virtus Bisceglie e Don Uva in cerca di riscatto nell’11° turno del girone A del campionato di Promozione: biancazzurri e biancogialli arrivano alle partite del weekend in seguito ai k.o. dell’ultima giornata e vogliono dunque rimediare in questa domenica calcistica. La formazione allenata da mister Lionetti ospita il San Marco al Di Liddo alle 14:30, mentre gli uomini di mister Carlucci saranno di scena allo stesso orario sul campo del Lucera.

La Virtus arriva al match casalingo nel pieno di un periodo complicato: dopo le tre vittorie di fila arrivate tra la quinta e la settima giornata, che avevano risollevato la classifica dei biancazzurri, questi sono tornati ad avere difficoltà nel trovare i tre punti. Dopo due pareggi è arrivato un pesante passivo, un 5-0 sul campo della capolista Soccer Trani che ha interrotto una striscia di sei risultati utili consecutivi che i biscegliesi puntano immediatamente a riaprire, sebbene i prossimi avversari non siano dei rivali abbordabili; ovvero i secondi della classe del San Marco.

Momento di difficoltà anche per il Don Uva, uscito sconfitto nelle ultime due gare di campionato e ha visto nuovamente precipitare la propria posizione in classifica, che adesso li vede in zona retrocessione. Adesso i biancogialli sono chiamati ad una reazione, ma per farlo sarà necessario conquistare un risultato importante sul campo del Lucera terzo in classifica e attualmente in un periodo di grande forma: sei vittorie consecutive per i padroni di casa, ancora imbattuti dopo dieci giornate di campionato e un’impresa ardua per la formazione biscegliese.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI