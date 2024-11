Promozione: Virtus Bisceglie agguanta il pari nel finale, altro stop esterno per il Don Uva / CLASSIFICA

Giornata complicata per le due compagini biscegliesi impegnate nel nono turno del girone A del campionato di Promozione Pugliese. La Virtus Bisceglie si salva all’ultimo con un gol che vale il 2-2 nel match contro il Real Siti. Il Don Uva rimedia un’altra sconfitta per 2-0 sul campo dell’ottima Virtus Mola. In Seconda Categoria stravince l’Eagles Bisceglie per 7-2 nella sfida casalinga contro l’Elce.

La Virtus Bisceglie evita la sconfitta ottenendo un prezioso pareggio in pieno recupero contro il Real Siti. Sono gli ospiti ad approcciare meglio al match andando vicino al vantaggio prima al 25′ con Prota e poi due minuti più tardi con la traversa colpita da Eletto. I biancazzurri si rendono pericolosi con Bovio, ma vanno sotto nel punteggio con il preciso tiro in buca d’angolo di Eletto. Stesso copione nella ripresa, con gli avversari che sfiorano ripetutamente il raddoppio, ma incontrano l’estremo difensore biancazzurro Quagliarella in gran forma quest’oggi. La squadra allenata da De Francesco riesce a mettere i conti in parità al 56′ con la rete di Trawally, capace di sfruttare una palla sporca non allontanata dalla difesa avversaria. Al minuto 77 il Real Siti si riporta avanti con il facile tap-in di Panelli, ma il match resta in bilico fino alla fine. I biancazzurri non si perdono d’animo e ottengono un penalty nel finale a seguito di un contatto in area durante la battuta di un corner. Si presenta dagli undici metri Bovio, ma la sua conclusione viene respinta dal portiere avversario. Sulla ribattuta il più veloce ad arrivare sul pallone è capitan Monopoli, che realizza di testa la rete del definitivo 2-2. Dopo tre sconfitte consecutive, la Virtus Bisceglie torna a muovere la classifica, in attesa di affrontare il Club Capurso nel prossimo turno di campionato.

Prima sconfitta stagionale per mister Muserra sulla panchina del Don Uva sul difficile campo di Mola. I padroni di casa sbloccano il match allo scadere del primo tempo su autorete. Nella ripresa i biancogialli subiscono il raddoppio avversario con Dentico. Ora la compagine biscegliese resta a quota 8 punti in classifica, ma avrà l’occasione di rifarsi nel prossimo incontro casalingo contro il San Severo.

Nel Girone A di Seconda Categoria Pugliese, l’Eagles Bisceglie vince in goleada con un sonoro 7-2 contro il fanalino di coda Elce. Rigante realizza una tripletta, doppietta per Suglia ed a segno anche Privati e Seri Jeri. Ora la squadra, che nel prossimo turno andrà in trasferta a Stornarella, sale al secondo posto in classifica restando a punteggio pieno.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI