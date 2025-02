Promozione: uno splendido Don Uva frena la capolista, tutto facile per la Virtus / CLASSIFICA

Impresa per il Don Uva, tutto facile per la Virtus Bisceglie. Si può riassumere così la domenica calcistica delle portacolori cittadine impegnate nel campionato di Promozione che, nei match validi per la ventunesima giornata del torneo, raccolgono complessivamente quattro punti molto importanti per la classifica.

Il capolavoro di giornata lo firma il collettivo biancogiallo di mister Muserra che sul campo della capolista indiscussa Audace Barletta impatta per 1-1 al termine di una partita coraggiosa e ben giocata. I barlettani provano subito a prendere in mano le operazioni ma il Don Uva, schierato con un propositivo 4-3-1-2, non sfigura al cospetto della formazione di casa non lesinando di colpire appena possibile. Il maggior tasso tecnico della capolista si manifesta al 22’ quando l’attaccante di casa Morra sblocca il risultato con una bella conclusione in acrobazia che non lascia scampo a Tritto. I biscegliesi, però, non si scompongono e continuano a giocare con attenzione e personalista restando pienamente in partita. L’ottimo primo tempo degli ospiti viene premiato al 35’ quando Conte ristabilisce la parità beffando la retroguardia barlettana. Nel finale di frazione, l’Audace prova a rialzare il baricentro ma la difesa biscegliese fa buona guardia e all’intervallo si fa al riposo sul punteggio di 1-1. Nella ripresa la capolista alza inevitabilmente i giri del motore provando a chiudere il Don Uva nella propria metà campo costruendo diverse opportunità per provare a tornare il vantaggio. Il grande merito degli ospiti è quello di difendere con abnegazione per tutto l’arco della ripresa e, così, al triplice fischio il sodalizio biscegliese può esultare per un punto meritatissimo per il valore dell’avversario e per lo spirito mostrato nel corso di tutti i novanti minuti.

Pronostico rispettato e partita senza storia al “Di Liddo” tra la Virtus Bisceglie ed il fanalino di coda Molfetta Sportiva. I biancazzurri travolgono la cenerentola del torneo con tredici reti equamente distribuite nell’arco della partita. Virtus in vantaggio già dopo centoventi secondi grazie a Camporeale e gara virtualmente chiusa in meno di mezz’ora Al 13’, infatti, Vecchio firma il 2-0 mentre è Caputo a far calare il sipario sul match con una doppietta nello spazio di sessanta secondi, tra il 26’ ed il 27’, che vale il 4-0. Nel segmento conclusivo della prima frazione anche Vecchio e Camporeale siglano la propria doppietta personale, rispettivamente, al 29’ e 31’ mentre al 35’ si iscrive al festival del gol anche Di Franco con la rete del 7-0 che manda le due squadre negli spogliatoi. Girandola di cambi e partita serenamente controllata dai padroni di casa nella ripresa con altre sei reti realizzate. Apre Di Franco con la doppietta dell’8-0 al 47’ e arrotondano ulteriormente il punteggio alcuni dei neo entrati come Amorese in gol al 61’ e all’86’ e Trawaly in rete al 73’. Gli altri due gol biscegliesi portano la firma di Monopoli al 72’ e De Marco, a dieci minuti dal novantesimo, che fissano il punteggio sul definitivo 13-0.

Il prezioso punto conquistato dal Don Uva consente ai biancogialli di salire a 31 punti issandosi al settimo posto in classifica. La vittoria ampiamente pronosticabile non smuove la Virtus dal terzultimo posto ma consente ai biancazzurri di raggiungere quota 19. Nel prossimo turno, in programma domenica 9 febbraio, la Virtus cercherà continuità sul campo dell’ostico Borgorosso Molfetta in uno scontro diretto in chiave playout mentre il Don Uva riceverà la Soccer Trani, ottava in graduatoria, in un match che si preannuncia molto combattuto. (FOTO: PAGINA UFFICIALE DON UVA CALCIO 1971)

