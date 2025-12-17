Promozione: turno infrasettimanale per Don Uva e Virtus Bisceglie

Turno infrasettimanale nel girone A del campionato di Promozione: Don Uva e Virtus Bisceglie ritornano subito in campo dopo gli ottimi risultati del weekend scorso, in cui entrambe le formazioni nostrane hanno raccolto degli ottimi pareggi contro due delle formazioni più attrezzate del torneo. Alle 14:30 di domani la Virtus ospita al Di Liddo la Rinascita Rutiglianese, mentre alle 16:00 il Don Uva sarà ospite dell’Atletico Apricena.

Buon momento questo per le due squadre biscegliesi: dopo un inizio di campionato sottotono, entrambe sono riuscite progressivamente a migliorarsi, fino a raggiungere le posizioni di metà classifica.

Nell’ultimo turno poi, sia biancogialli che biancazzurri hanno fermato sull’1-1 degli avversari di alto livello: gli uomini di mister Carlucci hanno fermato tra le mura amiche il Cosmano Sport terzo in classifica, mentre quelli di mister Bovino hanno imposto il pari a domicilio del Norba Conversano. Adesso per entrambe è il momento giusto per centrare delle vittorie e proseguire la loro scalata nella graduatoria di campionato.

Per farlo però, le biscegliesi dovranno superare due parigrado, come l’Atletico Apricena nel caso dei biancogialli, e come Rinascita Rutiglianese in quello dei biancazzurri, che sono chiamati a tornare ad una vittoria casalinga a quasi due mesi dopo l’ultima volta. L’Atletico arriva al match con il Don Uva in piena zona play-out, ma a sole tre lunghezze dagli ospiti e soprattutto reduce dal rocambolesco successo per 4-5 sul campo della Virtus Palese, che dimostra la capacità di trovare risultati inaspettati per i padroni di casa. La Rinascita Rutiglianese, invece, conserva quattro lunghezze sulla Virtus Bisceglie, ma nell’ultimo turno ha ceduto il passo al San Marco sul proprio campo a conferma del periodo negativo degli ospiti, che nelle ultime cinque partite hanno vinto solo una volta.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI