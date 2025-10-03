Promozione: tempo di stracittadina per Don Uva e Virtus Bisceglie

Terzo impegno in una settimana per Virtus Bisceglie e Don Uva che, smaltite le fatiche della Coppa Puglia, scenderanno nuovamente in campo domenica 5 ottobre alle ore 15.30 al “Di Liddo” per disputare la stracittadina valevole per il quinto turno d’andata del campionato di Promozione, girone A.

Le due squadre arrivano al derby con il morale opposto. La Virtus vuole dare continuità al pareggio esterno contro il Lucera, mentre il Don Uva punta ad interrompere la striscia negativa di risultati che dura da tre gare. Una stracittadina che si preannuncia aperta ad ogni risultato considerando la voglia di entrambe le squadre di prevalere a livello cittadino.

Statistiche alla mano si affrontano il peggior attacco e la seconda peggior difesa. La Virtus Bisceglie ha siglato sinora un gol mentre, i biancogialli ne hanno subiti 10.

Foto: Ufficio stampa Don Uva