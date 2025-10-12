La sesta giornata del girone A di Promozione Pugliese regala due esiti opposti per le compagini nostrane. La Virtus Bisceglie si impone in rimonta per 2-3 nella trasferta contro il Real Siti, terzo ko casalingo consecutivo per il Don Uva che si arrende 0-1 al Corato.
La Virtus Bisceglie realizza un’autentica impresa, espugnando il campo del Real Siti nel finale nonostante l’inferiorità numerica patita per oltre mezz’ora. I biancazzurri sbloccano il match al 23′ con la rete di Amorese. In apertura di secondo tempo i padroni di casa ristabiliscono la parità con Rotondo. Al 58′ i biscegliesi restano in dieci a causa della seconda ammonizione ai danni di Camporeale. Eppure quattro minuti più tardi arriva l’opportunità per completare la rimonta: Patierno si procura un calcio di rigore, che viene trasformato dal solito Musacco, il portiere goleador specialista dal dischetto, che firma il momentaneo vantaggio con il destro angolato solo intuito dall’estremo difensore avversario. Al 74′ il Real Siti sfrutta la superiorità numerica e ritrova il pareggio con il tiro dalla lunga distanza di Nannola. La Virtus però non si accontenta di strappare un punto fuori casa e viene premiata dei tanti sforzi in pieno recupero, con la rete realizzata da De Cillis. La seconda vittoria di fila consente al gruppo guidato da mister Bovino di salire a quota 7 punti, in attesa del prossimo match casalingo contro l’Atletico Apricena.
Prosegue il momento complicato del Don Uva Calcio, sconfitto per la terza volta su tre in casa. Decide la sfida il gol dalla distanza che porta la firma di Pirelli, siglato al 34′. Un minuto più tardi gli ospiti restano in inferiorità numerica, ma i biancogialli non riescono a sfruttare l’uomo in più per lunghi tratti dell’incontro. Adesso la squadra allenata da mister Carlucci resta inchiodata al penultimo posto in graduatoria, con appena tre punti messi a referto. Tra sette giorni il Don Uva sarà chiamato ad un altro banco di prova delicato sul campo del San Severo.
CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI
FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI