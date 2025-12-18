Turno infrasettimanale che sorride alle compagini biscegliesi di Promozione, impegnate oggi pomeriggio nel sedicesimo turno.
Andando in ordine cronologico, vittoria casalinga della Virtus Bisceglie che al “Di Liddo” supera 2-0 la Rinascita Rutiglianese. Virtus avanti alla mezz’ora grazie alla rete di De Cillis con il risultato che non cambia sino all’intervallo. Nella ripresa arriva il raddoppio con il rigore realizzato da Caputo al 73’. Quinta affermazione stagionale per la Virtus Bisceglie, ora decima a quota 21 punti.
Affermazione esterna, invece, per il Don Uva capace di andare a vincere con il minimo scarto sul campo dell’Atletico Apricena. Decisiva la rete di Di Leo giunta al 30’ con i biancogialli capaci di gestire il vantaggio anche nella ripresa senza subire troppo l’inerzia dei padroni di casa alla ricerca del pari. Don Uva settima forza del girone A con 23 punti a sole tre lunghezze dalla zona playoff.