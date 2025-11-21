Promozione: sfide salvezza per Don Uva e Virtus Bisceglie nel dodicesimo turno

Sfide salvezza per Don Uva e Virtus Bisceglie nel dodicesimo turno del girone A del campionato di Promozione: questa domenica i biancogialli ospitano il Molfetta al Di Liddo alle 11:00, mentre i biancazzurri saranno ospiti del Noicattaro alle 18:30.

Match di cartello per gli uomini allenati da mister Carlucci dopo il brillante successo di Lucera dello scorso weekend. La formazione biscegliese ha ritrovato i tre punti nella scorsa giornata, tornando a vincere in trasferta per la prima volta dopo il successo per 2-3 a domicilio del Borgorosso Molfetta nella prima giornata. La classifica resta però complicata per i biancogialli e un successo anche tra le mura amiche potrebbe dare respiro alla loro situazione in campionato, anche grazie a un Molfetta reduce da due sconfitte consecutive e che, dunque, si presenta al Di Liddo non nel miglior momento possibile e senza poter contare sul supporto dei propri tifosi, vista l’ordinanza che ha vietato l’accesso all’impianto sportivo ai supporter ospiti.

Anche la Virtus è attesa da un avversario in forte difficoltà: i padroni di casa del Noicattaro sono in una striscia aperta di addirittura sette sconfitte consecutive, un trend che invita i biancazzurri ad approfittare del momento negativo dei rossoneri, che contro i biscegliesi non vincono da quattro giornate. Nonostante ciò, la classifica dei ragazzi di mister Lionetti non desta ancora preoccupazione, ma un ritorno al successo permetterebbe loro di ragionare sull’obiettivo salvezza con maggiore tranquillità e controllo.

FOTO DI SERGIO PORCELLI