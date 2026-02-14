Promozione: scontro salvezza per la Virtus, il Don Uva guarda ai piani alti

Ventiquattresimo turno nel girone A del campionato di Promozione: Virtus Bisceglie e Don Uva inseguono due obiettivi diversi contro avversari agli antipodi. I biancazzurri si giocano una fetta di salvezza nello scontro diretto sul campo dell’Atletico Apricena, nell’anticipo delle 15:00 di oggi, mentre alle 11:15 di domani il Don Uva cercherà di tornare alla vittoria al Di Liddo contro un San Severo in ottima forma.

La rincorsa salvezza della Virtus sembra aver subito una brusca frenata nelle ultime settimane: nelle ultime tre giornate i biancazzurri hanno raccolto un solo punto, perdendo nelle ultime due uscite. Adesso la distanza dalle zone più calde si è accorciata sensibilmente e bisognerà evitare di perdere ulteriormente terreno contro una diretta concorrente come l’Atletico Apricena, formazione attualmente al penultimo posto in classifica con 19 punti, che dunque cercherà di risalire la graduatoria proprio guadagnando punti in uno scontro diretto.

Il Don Uva, invece, può dirsi tranquillo, ma se i ragazzi di mister Carlucci vorranno concludere al meglio la stagione con un ottimo piazzamento in classifica, allora dovranno tornare alla vittoria dopo il pesante k.o. per 3-0 contro il Corato nel turno precedente. Di fronte ai biscegliesi ci sarà un San Severo in forma, con 31 punti all’attivo e reduce dall’esuberante successo dal risultato tennistico di 6-1 sul Lucera: una formazione in forma che cercherà di cavalcare l’inerzia positiva del momento.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI