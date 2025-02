Promozione: scontro playoff per il Don Uva, spareggio salvezza per la Virtus

Scontro playoff per il Don Uva, spareggio salvezza per la Virtus Bisceglie; questo il programma per la domenica delle due formazioni cittadine impegnate nel girone A del campionato di Promozione, con i biancogialli che saranno impegnati tra le mura amiche del Di Liddo contro la Soccer Trani alle 11:00, mentre i biancazzurri andranno alla volta di Molfetta per sfidare il Borgorosso allo stesso orario; incontri validi per la 22esima giornata.

Il Don Uva è reduce dall’1-1 esterno con cui ha strappato un punto alla capolista schiacciasassi Audace Barletta, diventando così la seconda squadra in tutto il torneo a rendersi capace di uscire con dei punti in tasca dal confronto con la formazione barlettana. Adesso i playoff distano otto lunghezze, ma il campionato è lungo e il periodo di forma dei biscegliesi è ottimo e si può sfruttare quindi il momento per ricucire le distanze; partendo proprio dalla sfida di domani alla Soccer Trani, formazione che segue i biancogialli in classifica, ma che sta faticando nel periodo recente; in cui sono arrivati tre pareggi negli ultimi tre turni di campionato.

La Virtus Bisceglie è invece reduce dal 13-0 rifilato al Di Liddo alla Molfetta Sportiva nell’ultimo turno, risultato che ha risollevato i biscegliesi nel morale e nella classifica, che vede adesso i biancazzurri a soli sei punti dalla zona salvezza; a cui ambisce però anche il prossimo avversario, quel Borgorosso Molfetta che con otto punti nelle ultime quattro partite si è dimostrato in forma e sarà un duro sfidante per la Virtus.

FOTO DI SERGIO PORCELLI