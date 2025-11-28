Promozione: scontro diretto salvezza per il Don Uva, missione complicata per la Virtus

Tredicesimo turno del girone A del campionato di Promozione per le formazioni nostrane: domenica il Don Uva fa visita alla Real Siti alle 14:30 in un vero e proprio scontro diretto per le posizioni salvezza, mentre la Virtus Bisceglie ospita al “Di Liddo” allo stesso orario il Cosmano Sport terzo in classifica.

Per i biancogialli lo scontro diretto arriva al momento giusto: nelle ultime due giornate i biscegliesi hanno trovato due vittorie importantissime, come il successo esterno sul campo del Lucera, all’epoca imbattuto, e la brillante vittoria casalinga per 2-0 contro il Molfetta; risultati che hanno permesso agli uomini di mister Carlucci di risalire la classifica e ritrovare fiducia. Adesso sarà importante per il Don Uva dare continuità a questi risultati e continuare a fare punti, soprattutto contro una diretta concorrente all’obiettivo salvezza come la Real Siti, anch’essa in gran forma dopo l’importante successo interno contro il Lucera dell’ultimo turno, che ha dato certamente consapevolezza ai padroni di casa.

La Virtus, invece, è attesa ad un match difficile contro la terza della classe Cosmano Sport, squadra reduce da due vittorie consecutive e separata dal secondo posto solamente dalla differenza reti. Nell’ultimo turno di campionato la vittoria per gli ospiti è arrivata in una partita di cartello contro la Virtus Palese, un risultato che dimostra la salute e la forza dei prossimi avversari dei biancazzurri, che, invece, devono provare a invertire la rotta dopo la pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Noicattaro che ha segnato un brusco stop nella marcia salvezza della formazione biscegliese.

FOTO DI SERGIO PORCELLI