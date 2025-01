Promozione: scontro diretto per la Virtus Bisceglie, Don Uva per la reazione in casa del Bitritto Norba

Scontro diretto per la Virtus Bisceglie in casa contro il San Severo e obiettivo vittoria per il Don Uva sul campo del Bitritto Norba, questo il programma domenicale per le due formazioni nostrane impegnate nella 18° giornata del girone A del campionato di Promozione.

La Virtus arriva da una sconfitta interna per 1-2 contro la vice capolista Virtus Mola, risultato indolore visto il calibro dell’avversario, ma che ha fermato nuovamente la risalita biancazzurra verso le zone sicure della graduatoria; che adesso deve riprendere a partire dallo scontro diretto delle 14:30 del Di Liddo con il San Severo, attualmente al 12° posto in classifica con 21 punti e appena fuori dalle zone calde, e che quindi rappresenta una ghiotta occasione per i biscegliesi per provare a scalare la classifica.

Il Don Uva, invece, viene da un pesante k.o. contro la Virtus Palese per 6-2, che ha interrotto un periodo positivo di quattro vittorie consecutive. Adesso i biancogialli non devono farsi condizionare da una prestazione storta e non devono perdere l’entusiasmo del precedente periodo positivo, ritrovando subito morale e risultati, a partire dalla trasferta delle 11:00 a domicilio del Bitritto Norba, squadra al 13° posto in classifica con 20 punti e quindi in zona play-out, e che nell’ultimo turno ha perso per 4-0 sul campo del San Marco; risultando quindi un’occasione di ritornare al successo per i biancogialli.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI – FACEBOOK VIRTUS BISCEGLIE