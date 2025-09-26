Promozione: scontri salvezza in vista per Don Uva e Virtus Bisceglie

Scontri salvezza in vista per Don Uva e Virtus Bisceglie nel calendario dell’imminente 4ª giornata del girone A del campionato di Promozione.

Don Uva che arriva al match casalingo di domenica contro il Noicattaro, ore 11:00 campo “Di Liddo”, con la voglia di dimenticare la serie di risultati negativi inanellati. Biancogialli che hanno bisogno di una reazione e un risultato positivo che farebbe certamente al caso loro, seppur il Noicattaro sia una formazione solida e in fiducia, che ha collezionato quattro punti in queste prime tre giornate e che viene dalla prima vittoria in campionato, conquistata nell’ultima giornata con un secco 4-1 rifilato alla malcapitata Virtus Andria.

La Virtus Bisceglie non vive sicuramente tempi migliori, in quanto i biancazzurri sono una delle due formazioni ancora ferme a zero punti in classifica. I biscegliesi necessitano quanto prima di un risultato che possa fare morale e classifica e probabilmente l’occasione non potrebbe essere delle migliori: l’avversaria nel prossimo match per i biancazzurri sarà il Lucera, formazione che ha pareggiato in tutte e tre le sue uscite di campionato e ha dimostrato di poter essere alla portata di una squadra come la Virtus, che dunque deve tentare il colpo esterno per mettersi in moto e riguadagnare terreno in graduatoria.

FOTO DI SERGIO PORCELLI