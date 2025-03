Promozione: scontri diretti salvezza per Don Uva e Virtus Bisceglie

Scontri diretti salvezza per Don Uva e Virtus Bisceglie, entrambe impegnate in due match cruciali per il prosieguo della loro stagione: i biancogialli se la vedranno con il Football Club Santeramo a partire dalle 11:15 al Di Liddo, mentre i biancazzurri saranno di scena dalle 16:30 a domicilio del Bitritto Norba; match validi per il 28° turno del girone A del campionato di Promozione.

Il Don Uva non vive il migliore dei momenti di forma: solo due punti raccolti nelle ultime quattro giornate, culminate con il 4-1 subito in casa del San Severo nell’ultimo match disputato; risultati che hanno avvicinato pericolosamente la formazione biscegliese alle zone calde, dopo un lungo periodo nella metà alta della classifica. La partita con il Santeramo sarà però un match in cui anche gli ospiti cercheranno riscatto: il Santeramo ha vinto solo una delle ultime cinque partite e segue i biancogialli in classifica, benché entrambe le formazioni si trovino a pari punti.

La Virtus Bisceglie è invece reduce da un’importante vittoria casalinga contro il Capurso e adesso si trova a soli sei punti dalla zona salvezza diretta, su cui i biancazzurri possono accorciare ancora grazie all’importante scontro diretto con il Bitritto Norba, formazione che precede i biscegliesi in classifica e che li stacca di cinque lunghezze; benché i padroni di casa non vivano il migliore dei momenti e abbiano vinto in una sola occasione nelle ultime quattro uscite.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI