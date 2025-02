Promozione: scontri diretti per Don Uva e Virtus Bisceglie nel prossimo turno

Scontri diretti per Don Uva e Virtus Bisceglie nel 24esimo turno del girone A del campionato di Promozione, in cui le formazioni nostrane saranno impegnate in dei match cruciali contro delle dirette concorrenti per i rispettivi obiettivi: la domenica calcistica vedrà il Don Uva ospitare alle 11:00 il Cosmano Sport, mentre la Virtus sarà di scena dalle 15:00 in trasferta in casa del Troia.

I biancogialli sono reduci dal pesantissimo 1-2 di Lucera, risultato con cui hanno accorciato a -5 sulla zona play-off e quindi animato nuovamente la lotta per la post-season; per cui la formazione biscegliese deve adesso superare il Cosmano Sport ottavo in classifica con 33 punti. Gli ospiti seguono i biancogialli in graduatoria ad una sola lunghezza di distanza e sono reduci da un prestigioso 1-1 interno contro la capolista Audace Barletta; servirà quindi una grande prestazione da parte del Don Uva per continuare a vincere e sperare in un piazzamento play-off.

La Virtus è invece reduce dal 2-1 interno rifilato alla Virtus Palese quarta forza del campionato, prova di forza importante dei biancazzurri, che proseguono così la loro rincorsa salvezza, che adesso passa dalla partita in trasferta col Troia; ottima occasione potenzialmente per la formazione biscegliese, visto il forte periodo di difficoltà dei padroni di casa: tre sconfitte nelle ultime tre partite, con zero gol fatti e addirittura quattordici subiti; numeri incoraggianti per la Virtus, che spera così di poter approfittare delle difficoltà del Troia e continuare la sua risalita in classifica.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI