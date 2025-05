Promozione: scontri cruciali per Don Uva e Virtus Bisceglie

Il girone A di Promozione Pugliese, giunto alla penultima giornata, è ormai agli sgoccioli. Tutto però è ancora in bilico sia per il Don Uva che per la Virtus Bisceglie, reduci un doppio importante successo nello scorso turno di campionato.

Possibile giornata di verdetti per il Don Uva Calcio, atteso dalla trasferta sul campo del Real Siti. Le due vittorie ottenute contro le ultime della classe hanno ridato morale ai biscegliesi, che puntano alla salvezza matematica in un match che appare tutt’altro che scontato contro una compagine distanziata in classifica di appena un punto. All’andata i biancogialli si sono imposti per 3-2, ma in casa gli avversari godono di un buon rendimento. Risulta essenziale per la squadra allenata da mister Muserra centrare un risultato utile nella trasferta di Stornara, in programma domenica alle 16:30.

Prosegue ad ampie falcate la cavalcata verso la salvezza diretta della Virtus Biscgelie. I biancazzurri, dopo aver piazzato la terza vittoria consecutiva, puntano ad un ulteriore balzo in classifica nello scontro diretto contro il Soccer Stornara domenica alle 16:30 tra le mura amiche del “Di Liddo”. L’obiettivo della salvezza, che fino a poche settimane fa sembrava un’autentica chimera, adesso può trasformarsi in realtà. In una graduatoria che si presenta cortissima nella parte a ridosso della zona playout, ogni minimo passo falso può risultare fatale. Pertanto il gruppo guidato da mister Di Corato proverà a migliorare il pareggio ottenuto all’andata ed allungare il divario dalle inseguitrici.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI