Promozione, pesanti punti in palio nel derby al “Gustavo Ventura”

La trentesima giornata del campionato di Promozione ha in programma il derby biscegliese tra Don Uva e Virtus Bisceglie che, eccezionalmente, si giocherà al “Ventura” domenica 6 Aprile alle ore 11.00.

I biancogialli arrivano all’appuntamento dopo il pareggio per 0-0 contro il Borgorosso Molfetta con la vittoria che manca da 6 giornate (vittoria per 2-1 contro il Lucera). I virtussini invece, sono reduci dal ko per 4-0 contro la capolista Audace Barletta e vanno a caccia di punti per avvicinarsi alla zona salvezza.

Una partita che si preannuncia aperta ad ogni risultato ma che, classifica alla mano, vede favoriti i ragazzi di Muserra.

Non saranno dell’incontro Amorese e Gadaleta appiedati dal Giudice Sportivo. All’andata il Don Uva si impose per 1-0 grazie all’acuto di Lullo.

Foto: Cristina Pellegrini