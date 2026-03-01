Promozione: risultati opposti per Don Uva e Virtus negli anticipi / CLASSIFICA

Risultati opposti per Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo questa mattina negli anticipi della ventiseiesima giornata del girone A di Promozione.

Sconfitta esterna per i biancazzurri di mister Capriati che hanno aperto il programma affrontando al “Poli” di Molfetta, alle ore 11, i padroni di casa del Borgorosso. Una gara importante per i biscegliesi che, dopo una traversa lampo dei molfettesi dopo appena un paio di giri di lancette, disputano un buonissimo primo tempo portandosi in vantaggio già al 5’. Ottimo spunto di Dell’Olio, conclusione respinta da De Santis ma sulla ribattuta il più lesto di tutti è Di Molfetta che firma lo 0-1. La rete galvanizza gli ospiti che, immediatamente, sfiorano il bis ancora con Dell’Olio sul quale il portiere di casa è decisivo. Virtus straripante nel primo segmento di match; al 18’ ripartenza fulminante condotta da Di Molfetta ma il suo diagonale si perde sul fondo mentre quale minuto più tardi si rinnova il duello De Santis – Dell’Olio con l’estremo molfettese ad avere ancora la meglio sul colpo di testa del giocatore biscegliese. Nonostante ciò, l’unico demerito della Virtus è di non trovare il raddoppio e, così, nel finale di frazione avviene il clamoroso sorpasso dei padroni di casa. Al 42’ Sallustio effettua un cross insidioso sugli sviluppi di un corner, la traiettoria semina il panico nella retroguardia biscegliese e l’ultimo tocco di un difensore supera beffardamente Musacco per l’1-1. Meno di centoventi secondi dopo, una disattenzione difensiva concede al Borgorosso di poter usufruire di un calcio di rigore che Vitale trasforma mandando le squadre al riposo sul punteggio di 2-1.

Al rientro sul terreno di gioco la Virtus avrebbe voglia di dare seguito al bel calcio espresso nella prima frazione e ad agguantare quantomeno il pareggio, tuttavia, l’inizio di ripresa è maggiormente favorevole alla formazione molfettese che, trascinata da un ispirato Vitale, sfiora il tris centrando il palo al 58’. La partita potrebbe cambiare allo scoccare dell’ora di gioco quando il direttore di gara mostra il cartellino rosso al calciatore di casa Lo Basso. L’uomo in più, però, non favorisce il forcing biancazzurro che si manifesta solo in un rasoterra di Di Molfetta al 67’. Il Borgorosso non soffre più di tanto e al 73’ chiude il match ancora con Vitale che approfitta di un’altra disattenzione della difesa biscegliese per siglare la propria doppietta personale e scrivere virtualmente i titoli di coda alla gara. Nel quarto d’ora finale, infatti, non accade più nulla e al triplice fischio il 3-1 finale sancisce una battuta d’arresto amara per la Virtus soprattutto per quanto fatto vedere nella prima frazione.

Al “Di Liddo”, invece, continua la marcia del Don Uva che con un rigore in pieno recupero siglato da Conte supera l’ostacolo Atletico Gargano nel match delle ore 11:15. Gara molto complessa per i padroni di casa contro un avversario affamato di punti e in piena zona playout, che ha mostrato grande compattezza e un ottimo calcio. Tre punti importantissimi giunti all’ultimo respiro che allontanano la zona calda e dimostrano la capacità di soffrire dei ragazzi di mister Carlucci che trascinati da un Conte giunto in doppia cifra in campionato possono provare ad agganciare un posto nei playoff di fine stagione.

I risultati odierni consegnano una classifica nella quale il Don Uva sale a quota 37 in coabitazione con il Borgorosso Molfetta mentre resta ferma a 32 la Virtus, il cui vantaggio sulla zona playout resta di due lunghezze in attesa delle sfide del pomeriggio. Nel prossimo turno, in programma domenica 8 marzo, il Don Uva farà visita alla Rutiglianese mentre la Virtus sarà chiamata ad un impegno dall’altissimo coefficiente di difficoltà ospitando la capolista Soccer Trani. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

