Promozione: prosegue il momento positivo del Don Uva, sconfitta esterna per la Virtus / CLASSIFICA

Si chiude con due risultati contrapposti il girone d’andata ed il 2025 di Don Uva e Virtus Bisceglie che mandano in archivio la prima parte di stagione con una vittoria ed una sconfitta nei match valevoli per la diciassettesima giornata del campionato di Promozione.

Nell’anticipo mattutino delle ore 11 i biancogialli di mister Carlucci superano di misura il fanalino di coda Virtus Andria con il punteggio di 2-1. Decide la sfida la doppietta di Conte che, con un gol all’alba e al tramonto dell’incontro, regala tre punti importantissimi ai biscegliesi, ora ad un passo dalla zona playoff dopo un difficile inizio di torneo. La gara del “Di Liddo” non fa in tempo a prendere avvio che il Don Uva è subito in vantaggio infatti dopo appena nove secondi di gioco Conte si impossessa della sfera, si invola verso l’area andriese e con un preciso diagonale supera Civita per il vantaggio biscegliese. L’1-0 stappa il match e gira immediatamente l’inerzia in favore dei padroni di casa che al 12’ sfiorano il bis con Binetti che da posizione favorevole sciupa una buona occasione. Lo stesso Conte si rende nuovamente protagonista al 23’ rubando palla alla difesa ospite e dando avvio ad una chance sulla quale Caldarulo non arriva per una questione di centimetri. Quattro giri di lancette più tardi Civita fatica su un tiro dalla distanza tentato da Bruno e sulla respinta difettosa del numero uno ospite Caldarulo non riesce a correggere in rete. L’ottimo primo tempo del Don Uva viene legittimato anche nel finale di frazione con due occasioni per Conte e Manzo che, tuttavia, non trovano lo specchio della porta. Si va quindi al riposo sul punteggio di 1-0.

Al rientro dagli spogliatoi la gara non si smuove dallo spartito del primo tempo ma il Don Uva pur continuando a creare tantissimo non riesce a chiudere la partita. Le occasioni si susseguono a più riprese ma Petrignani al 66’, Caldarulo al 73’, il neo entrato Mucciaccia al 76’ e, infine, ancora Petrignani a sette minuti dal novantesimo non riescono ad incidere sul risultato. A questo punto il rischio di un beffardo pari parrebbe aleggiare sul “Di Liddo”, ma allo scoccare del novantesimo Conte realizza il meritato raddoppio chiudendo la partita in favore dei padroni di casa. Infatti, in pieno recupero il gol messo a segno da Bellomo sugli sviluppi di un corner serve solo a dimezzare lo svantaggio e a rendere meno amaro il passivo per la Virtus Andria.

Si congeda dall’anno solare con una pesante sconfitta esterna, invece, la Virtus Bisceglie che si arrende per 3-0 sul campo del San Severo. Giornata no per i biancazzurri che, al netto dell’emergenza infortuni, disputano una prova sottotono. I presupposti di un pomeriggio negativo per i biscegliesi si manifestano già al 17’ quando i foggiani passano in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Cannarozzi. La rete dell’1-0 dà morale ai padroni di casa che controllano le operazioni per tutto l’arco del primo tempo e così all’intervallo il tabellino certifica il vantaggio di misura dei padroni di casa. Al rientro sul terreno di gioco la Virtus prova ad imbastire una timida reazione, ma il San Severo appare più in palla e al 60’ trova l’episodio utile al raddoppio con il direttore di gara che assegna un calcio di rigore che De Vivo trasforma con freddezza. Nell’ultimo segmento di partita i dauni continuano a controllare i ritmi della partita e nel finale realizzano anche il tris che manda i titoli di coda sulla sfida grazie alla marcatura di Mancino al 77’.

In virtù dei risultati maturati il girone d’andata del torneo si chiude con il Don Uva in settima posizione a quota 26 punti e la Virtus in undicesima piazza a cinque lunghezze di distanza, a quota 21. Il prossimo 4 gennaio, al rientro dopo la sosta invernale, i biancogialli apriranno il girone di ritorno ospitando il Borgorosso Molfetta mentre i biancazzurri saranno di scena sul campo del Molfetta. (FOTO: UFFICIO STAMPA DON UVA CALCIO 1971)

