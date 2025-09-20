Promozione: pesante battuta d’arresto per il Don Uva nella trasferta di San Marco in Lamis

Pesante battuta d’arresto per il Don Uva Calcio, che si arrende 5-1 sul campo del San Marco nell’incontro valido per la terza giornata del campionato di Promozione Pugliese.

Terzo stop consecutivo per i biancogialli nel giro di una settimana a seguito di una partita in cui i padroni di casa si sono imposti nettamente con un secco 5-1. Su un campo ostico come quello del “Parisi” di San Marco in Lamis, la compagine biscegliese non riesce ad invertire la tendenza rimediando un sonoro ko. Il match si indirizza in favore dei celeste-granata già nella prima frazione con le reti di Scanzano e Cacchione. Al 44′ Conte realizza la sua prima marcatura stagionale che permette di accorciare le distanze, ma a pochi istanti dal duplice fischio la doppietta di Scanzano ristabilisce il doppio vantaggio. Nella ripresa il copione non cambia con il poker siglato da Protino e la quinta definitiva rete che porta la firma di Pellegrini. A distanza di appena tre giorni dalla batosta casalinga maturata in coppa, per la formazione allenata da mister Carlucci arriva un’altra sconfitta con un largo passivo. Ora il Don Uva è fermo a quota 3 punti in graduatoria, con la speranza di reagire già a partire dalla prossima sfida contro la matricola Noicattaro.

FOTO DI SERGIO PORCELLI