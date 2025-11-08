Promozione: partite ostiche per Don Uva e Virtus Bisceglie

Partite ostiche per Don Uva e Virtus Bisceglie quelle del decimo turno del girone A del campionato di Promozione.

I biancogialli ospitano al Di Liddo la Rinascita Rutiglianese alle 11:00 di domenica, mentre alle 14:30 i biancazzurri saranno ospiti della capolista Soccer Trani.

Periodo complicato per il Don Uva, in piena zona play-out e reduce da un pesante k.o. per 3-0 sul campo dell’Atletico Gargano. La formazione biscegliese ha un immediato e estremo bisogno di una reazione, ma per farlo servirà superare una formazione complessa da affrontare come quella ospite: la Rinascita Rutiglianese è attualmente settima in campionato, con quattordici punti all’attivo e ha dato grande prova delle sue qualità in questa prima parte di stagione.

Virtus che, invece, ha risalito gradualmente la classifica di campionato nelle ultime settimane, grazie anche a dei risultati come il 2-2 interno contro il Borgorosso Molfetta dell’ultima giornata. Per i biancazzurri però, adesso la sfida è la più ardua possibile: fermare la capolista Soccer Trani ancora a punteggio pieno dopo le prime nove uscite, una missione estremamente complicata, ma che La Notte e compagni cercheranno di portare a termine. (Credit: Sergio Porcelli)