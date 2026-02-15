Un pareggio ed una sconfitta. Bilancio parzialmente magro per le due biscegliesi Don Uva e Virtus Bisceglie impegnate nel ventiquattresimo turno del campionato di Promozione girone A.
Pari interno per i biancogialli di mister Carlucci che impattano per 0-0 con il San Severo. Un risultato che permette loro di mantenere l’imbattibilità tra le mura amiche e tornare a far punti dopo il ko contro il Corato di una settimana fa. Il Don Uva, con il pareggio conquistato, si porta a quota 34 e domenica prossima si recherà nella tana del Norba Conversano.
Cade invece la Virtus Bisceglie sconfitta per 2-1 dall’Apricena nel match disputato sabato 14 Febbraio. Le reti sono state siglate nella ripresa. Apre le danze Amorese al 47’artefice di un colpo di testa su fallo laterale di Muciaccia. Dodici minuti più tardi arriva il pareggio locale con Fatone sugli sviluppi di un calcio di rigore. Al 75′ l’Apricena ribalta la situazione con Di Canio il quale supera il portiere Regina con una conclusione angolata. La Virtus, a seguito del ko in terra dauna, resta a 29 punti e nel prossimo turno ospiterà il fanalino di coda Virtus Andria.