Promozione: pari interno per il Don Uva, Virtus Bisceglie ko / CLASSIFICA

Un pareggio ed una sconfitta. E’ questo l’esito degli incontri che ha visto protagoniste Don Uva e Virtus Bisceglie impegnate nel dodicesimo incontro del campionato di Promozione girone A.

Nell’anticipo mattutino, i biancogialli impattano per 0-0 contro il Borgorosso Molfetta proseguendo la striscia positiva di risultati e portandosi a quota 15 punti in graduatoria.

Cade invece la Virtus battuta per 3-0 dalla capolista Audace Barletta. Per i barlettani doppietta di Martinez e sigillo di Lorusso. I virtussini, in virtù del ko odierno restano a 11 lunghezze.

Domenica prossima è in programma la stracittadina con la Virtus a fare gli onori di casa.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Foto: Cristina Pellegrini