Promozione: pareggio in extremis per il Don Uva, la Virtus Bisceglie non centra l’impresa

La stagione regolare del girone A di Promozione Pugliese giunge al termine. Nell’ultimo turno il Don Uva ottiene un importante pari per 3-3 nel match casalingo contro la Virtus Palese, che vale la salvezza diretta. La Virtus Bisceglie conquista un pareggio esterno sul campo del Mola, ma sarà costretta a giocarsi le proprie carte ai playout.

Il Don Uva chiude la propria stagione confermando la propria permanenza in Promozione il prossimo anno. Tra le mura amiche del “Di Liddo” i biancogialli sbloccano il match al 12′ con il solito Conte, ma subiscono la rimonta dagli ospiti con le reti di Ascenzio e Fumai. I biscegliesi agguantano il pari allo scadere del primo parziale con la doppietta firmata da Conte. Nella ripresa gli avversari ritrovano il vantaggio ancora con Fumai, ma il Don Uva non si perde d’animo e porta a casa il pari nel finale di partita con Petrignani, che vale la salvezza diretta. La squadra allenata da mister Muserra conclude il proprio percorso al decimo posto in classifica con 45 punti all’attivo.

Verdetto rimandato per la Virtus Bisceglie, che sul campo della seconda forza del girone raccoglie un punto insufficiente per ottenere la salvezza diretta. La sfida si decide tutta nel primo tempo, prima con la rete realizzata da Brandonisio al 12′ in favore del Mola e poi con la risposta di Caputo al 27′, che ha rimesso i conti in parità. Nonostante l’ottima rincorsa nel girone di ritorno, il collettivo guidato da mister Di Corato sarà chiamato ad affrontare i playout. Ora l’ultimo ostacolo per I biancazzurri sarà il Santeramo, nella gara secca in programma al “Di Liddo” che decreterà l’ultima squadra salva. In virtù del miglior piazzamento in graduatoria, sia un successo che un pareggio garantirebbero ai biscegliesi la permanenza nel secondo torneo calcistico regionale.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI