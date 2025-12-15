Promozione: pareggi preziosi per Don Uva e Virtus Bisceglie / CLASSIFICA

Si chiude con un doppio pareggio la quindicesima giornata del campionato di Promozione di Don Uva e Virtus Bisceglie, che impattano rispettivamente contro Cosmano Sport e Norba Mola cogliendo due risultati positivi contro due formazioni molto ostiche.

Nell’anticipo mattutino delle ore 11, al “Di Liddo”, Don Uva e Cosmano Sport si dividono la posta in palio al termine di una sfida molto combattuta terminata con il punteggio di 1-1. Ottimo avvio dei padroni di casa che al 20’ costruiscono la prima palla gol con Conte che calcia fuori su assist di Preziosa. La risposta foggiana arriva nove minuti più tardi con Franzi che prova a sorprendere Napoletano con una conclusione dalla distanza ma il portiere biscegliese è strepitoso nel deviare la conclusione sulla traversa evitando lo 0-1. Gli ospiti si fanno preferire nel finale di frazione e al 44’ passano in vantaggio con Torraco sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Al rientro dagli spogliatoi i biancogialli tornano in campo desiderosi di riequilibrare la sfida esponendosi però alle ripartenze ospiti. Al 54’, infatti, il Cosmano sfiora il bis con Carella ma Napoletano è bravo ed evita il raddoppio. Passata la paura il Don Uva torna a proiettarsi in avanti e al 59’ Binetti va vicinissimo all’1-1 approfittando di una disattenzione della difesa foggiana ma la sua conclusione viene neutralizzata da Pignatello con un grande intervento. Poco male per i biscegliesi che tre giri di lancette più tardi trovano il pareggio grazie all’incornata di Cepele su calcio d’angolo. Dopo l’1-1, il Don Uva gioca con ancora più personalità mettendo in seria difficoltà i foggiani che rischiano nuovamente di capitolare al 67’ sull’ottima iniziativa di Caldarulo che costringe Pignatello ad un grandissimo intervento. I padroni di casa cercano con insistenza la rete del sorpasso e sei minuti più tardi Petrignani si divora il 2-1 calciando incredibilmente alto da ottima posizione. Quella dell’attaccante biscegliese è la migliore occasione per trovare i tre punti infatti, nel finale, pur provandoci a più riprese, il Don Uva non riesce a trovare il guizzo per portare a casa l’intera posta in palio.

Nel posticipo delle ore 16, invece, la Virtus Bisceglie torna da Mola con un ottimo punto impattando per 1-1 contro i padroni di casa del Norba. Biscegliesi sempre in emergenza e schierati ancora una volta con cinque under dal primo minuto. Una situazione ormai consolidata in casa Virtus, ma gli uomini di mister Bovino non accusano questa mancanza di esperienza giocando una buonissima partita soprattutto nei primi quarantacinque minuti. L’inizio di gara è ad altissimo ritmo da parte dei biscegliesi che sorprendono i baresi già al 3’ con Porcelli che impegna Cissé Matar e lo costringe alla deviazione in corner. Passano sei minuti e la Virtus si rende ancora pericolosa con Losapio il cui tiro è bloccato dal portiere di casa. La prima chance per il Mola arriva al 10’ con una conclusione di Cissé Sylla sull’esterno della rete ma nel primo tempo sono gli ospiti a fare la partita. A conferma di ciò tra il 15’ ed il 26’ il collettivo biscegliese si rende pericoloso in tre circostanze con Di Franco e Dell’Olio. La pressione degli ospiti viene premiata al 31’ quando Caputo imbecca con uno splendido assist Dell’Olio che, scattato sul filo del fuorigioco, supera con freddezza il portiere di casa. Otto giri di lancette più tardi la situazione si ripete ma questa volta l’attaccante classe 2005 mette a lato di pochissimo sfiorando la doppietta. Nel finale di frazione i padroni di casa si scuotono facendosi vedere dalle parti di Quagliarella ma il numero uno biscegliese risponde presente su Cianci al 43’ e su Houma in pieno recupero blindando il vantaggio ospiti sino all’intervallo.

Al rientro sul terreno di gioco il Mola appare molto più in palla del primo tempo e preme sin dai primissimi istanti alla ricerca del pareggio che si materializza al 51’ quando Brandonisio si presenta davanti a Quagliarella superandolo con un tiro sul quale nulla può l’estremo ospite. La maggior profondità della rosa barese unita alla stanchezza degli ospiti cambia l’inerzia della gara che vede i padroni di casa spingere a pieno organico a caccia dei tre punti. Il grande protagonista in casa biscegliese diventa Quagliarella che si esibisce in tre grandi interventi prima su Vigna al 63’, dieci minuti più tardi con una superlativa parata su Madio e, infine, all’82’ sull’autore del gol Brandonisio. L’unica chance della ripresa per la Virtus è firmata da Perlino che tenta di sorprendere il portiere di casa con un tiro dalla lunga distanza che non ha fortuna. Finisce dunque 1-1, un risultato che muove la classifica vale moltissimo alla luce delle difficoltà del collettivo biscegliese.

I due pareggi conquistati confermano il buon momento delle formazioni cittadine. Il Don Uva mette fine alla striscia di quattro vittorie consecutive ma prosegue nell’ottimo momento di forma salendo a quota 20 in classifica, due lunghezze in più della Virtus che si issa in decima posizione a 18 punti. Non c’è tempo per rifiatare per le due squadre che torneranno in campo già giovedì 18 dicembre in occasione del turno infrasettimanale che vedrà il Don Uva impegnato in trasferta sul campo dell’Apricena mentre la Virtus riceverà la visita della Rutiglianese. (FOTO: UFFICIO STAMPA DON UVA BISCEGLIE 1971)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA PROMOZIONE